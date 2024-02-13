Влюбленным в стиль

Хедлайнеры капсульной коллекции – классические платья с принтом в виде крошечных сердечек. Обратите внимание на модель в актуальном стиле ретро, которую могла бы носить булгаковская Маргарита: черные пуговки на корсаже, сдержанный V-образный вырез и черный атласный воротничок с фестонами. Похожая модель – тоже с сердечками, присборенными рукавами и круглым вырезом.

Для свидания в элегантном ресторане, вечеринки с шампанским или визита на оперную премьеру идеально подойдут классические коктейльные платья с открытыми плечами и глубоким декольте. Модель представлена в трех оттенках: черного, насыщенного синего и нежного малинового. Необычная трендовая деталь этой модели — плоские и широкие банты из аналогичной ткани, что и платье. Их можно прикрепить по собственному вкусу на бретели, талию, у выреза или даже надеть на запястье, как браслет. Предстоит что-то очень торжественное? Дополните платье длинными вечерними перчатками выше локтя.

Если же хочется чего-то еще более романтического, то идеальный вариант — пламенно-красное платье-комбинация длиной до щиколотки, из тонкой, изящно драпирующейся ткани, с асимметричными бретелями, подчеркивающими хрупкость плеч.

Но кто сказал, что романтика — это только свидания в вечерних луках? Можно отметить годовщину прогулкой вдвоем по ярко освещенным улицам или провести пару приятных часов на катке — кататься, держась за руки, и пить сладкое какао. Идеальная одежда для такого вечера — короткий кремовый или голубой пуховик Vittoria Vicci, простеганный узором из множества сердечек.