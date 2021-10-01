Вместо перчаток: инъекции для кожи рук

К сожалению, обмануть время и поставить возраст на паузу не получится, если не ухаживать за кожей рук. Тут также со временем появляются все признаки старения: кожа становится сморщенной, жировая прослойка стремительно исчезает, понижается тонус и упругость, кроме того, неприглядную картину дополняет появление пигментации. Решить все эти проблемы хоть и сложно, но возможно.

Сразу скажем, все, что связано с морщинами, пигментацией на кистях рук и даже потерей тонуса и упругости с внутренней стороны руки (там, где обычно провисает кожа), легко исправить с помощью новой процедуры на основе препарата CURACEN. По сути, это инъекции мезотерапии, которые помогают убрать все лишнее и добавить все нужное.

Показания

сухая и морщинистая кожа на кистях;

дряблость, особенно после похудения;

профилактика и сохранение молодости рук.

Почему именно CURACEN?

1. Японский препарат CURACEN идеально воспринимается организмом. Он безопасен в применении.

2. CURACEN хорошо себя зарекомендовал в области коррекции возрастных проблем кистей. Позволяет улучшить характеристики кожи. Он в буквальном смысле слова выстраивает прочный каркас из коллагеновых волокон, возвращает плотность, придает коже свежесть и ровный тон.

3. Состав у CURACEN очень крутой. Он содержит аминокислоты, низкомолекулярные регуляторные пептиды, факторы роста, гиалуроновую кислоту. Эти компоненты в комплексе воздействуют на все звенья старения и гарантируют эффективность процедуры. В частности, способствуют омоложению кожи, борются с возрастными изменениями и обвисанием. Восстанавливают упругость и эластичность, разглаживают морщины, лечат дисхромию (мелкие веснушки), устраняют последствия фотостарения и пигментные пятна.

4. CURACEN дает возможность получить гарантированный, длительный эффект омоложения. Плюс дарит шанс в зрелом возрасте не стесняться своих рук.

Суть процедуры

Во время сеанса препарат вводится серией инъекций.

Количество процедур и их периодичность определяются в индивидуальном порядке врачом. В среднем нужно 3-5 сеансов, повторять которые необходимо раз в 7-10 дней.

Эффект

восстанавливается структура кожи,

проходит сухость кожи,

повышается тонус и эластичность кожи,

устраняется провисание и дряблость,

разглаживаются морщины,

«стираются» пигментные пятна,

улучшается цвет кожи.

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