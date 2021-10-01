Вместо перчаток: инъекции для кожи рук

К сожалению, обмануть время и поставить возраст на паузу не получится, если не ухаживать за кожей рук. Тут также со временем появляются все признаки старения: кожа становится сморщенной, жировая прослойка стремительно исчезает, понижается тонус и упругость, кроме того, неприглядную картину дополняет появление пигментации. Решить все эти проблемы хоть и сложно, но возможно.
Сразу скажем, все, что связано с морщинами, пигментацией на кистях рук и даже потерей тонуса и упругости с внутренней стороны руки (там, где обычно провисает кожа), легко исправить с помощью новой процедуры на основе препарата CURACEN. По сути, это инъекции мезотерапии, которые помогают убрать все лишнее и добавить все нужное.
Показания
- сухая и морщинистая кожа на кистях;
- дряблость, особенно после похудения;
- профилактика и сохранение молодости рук.
Почему именно CURACEN?
1. Японский препарат CURACEN идеально воспринимается организмом. Он безопасен в применении.
2. CURACEN хорошо себя зарекомендовал в области коррекции возрастных проблем кистей. Позволяет улучшить характеристики кожи. Он в буквальном смысле слова выстраивает прочный каркас из коллагеновых волокон, возвращает плотность, придает коже свежесть и ровный тон.
3. Состав у CURACEN очень крутой. Он содержит аминокислоты, низкомолекулярные регуляторные пептиды, факторы роста, гиалуроновую кислоту. Эти компоненты в комплексе воздействуют на все звенья старения и гарантируют эффективность процедуры. В частности, способствуют омоложению кожи, борются с возрастными изменениями и обвисанием. Восстанавливают упругость и эластичность, разглаживают морщины, лечат дисхромию (мелкие веснушки), устраняют последствия фотостарения и пигментные пятна.
4. CURACEN дает возможность получить гарантированный, длительный эффект омоложения. Плюс дарит шанс в зрелом возрасте не стесняться своих рук.
Суть процедуры
Во время сеанса препарат вводится серией инъекций.
Количество процедур и их периодичность определяются в индивидуальном порядке врачом. В среднем нужно 3-5 сеансов, повторять которые необходимо раз в 7-10 дней.
Эффект
- восстанавливается структура кожи,
- проходит сухость кожи,
- повышается тонус и эластичность кожи,
- устраняется провисание и дряблость,
- разглаживаются морщины,
- «стираются» пигментные пятна,
- улучшается цвет кожи.
curacen.ru
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