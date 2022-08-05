Volterra & FUNNY SUNNY – мир настоящих чувств и солнечных эмоций

23 и 24 июля в саду имени Баумана прошло самое вдохновляющее fashion-событие этого лета — Фестиваль моды и роста «Зеленый подиум - 2022». На трех уникальных подиумах свои работы продемонстрируют более 50 дизайнеров из России и стран СНГ. В событии приняли участие более 100 брендов одежды, экопродукции и аксессуаров.

Ярким и незабываемым стал показ коллекции двух брендов, созданной в коллаборации – свадебные платья Volterra и вечерней детской моды FUNNY SUNNY.

Платья Volterra созданы для невест, чей выбор идёт из самого сердца. Они раскрывают глубину женственности и красоты. В платьях любовь и свежесть юности. Volterra — это настоящие чувства.

Бренд FUNNY SUNNY представил эксклюзивную дизайнерскую коллекцию для юных леди, которая воплощает желание девочек быть похожими на своих стильных мам.

FUNNY SUNNY – мир солнечных эмоций и комфорта.

Партнерами Фестиваля моды и роста «Зеленый подиум - 2022» выступили: Совет по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленная палата РФ, группа компаний SALUS, Издательский дом Мелон Групп (журнал Melon Rich и Finance Times), Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы при Правительстве Москвы, НКО «Союз женских сил по поддержке гражданских инициатив и проектов», «Союз пиарщиков России».

Лицом проекта «Зеленый подиум» стала юная певица, модель, победительница Всероссийского конкурса «Гордость нации» Анастасия Сизикова.

Организатор мероприятия: Liga Pro — это современное и динамично развивающееся event-агентство со стажем более 17 лет в event-индустрии.

Фотограф: Джива Ли, Жанна Хохленкова