Восстановление кожи после праздников

Новогодние каникулы завершились, многие из нас из-за сбившегося режима дня, несбалансированного питания и употребления алкоголя столкнулись с проблемами с кожей. В этой подборке мы хотим рассказать о продуктах, которые быстро и эффективно восстановят обезвоженную кожу, вернут ей свежесть и здоровое сияние.

Восстанавливающая лифтинговая маска от Institut Esthederm, 50 мл.

Восстанавливающая лифтинговая маска разглаживает, увлажняет и насыщает кожу. Делает ее более сияющей. Реструктурирует контур лица.

Концентрированная высокоэффективная формула для обретения упругости, сияния и тонуса кожи. Восстанавливает контур лица. Восстанавливающая лифтинговая маска возвращает тонус и эластичность коже, стимулируя синтез протеинов эпидермиса. Сочетание запатентованных комплексов lift & repair стимулирует природные лифтинговые механизмы кожи: укрепляет сцепление клеток рогового слоя эпидермиса, укрепляет фиброзный каркас дермы, запускает выработку поддерживающих волокон, восстанавливает структуру кожи, способствует клеточному обновлению.

Серия lift & repair сочетает сразу 2 технологии воздействия на кожу. Новая технология lift с корректирующим биологическим глубоким воздействием и технология repair, увеличивающая синтез коллагена и эластина.

Мгновенный результат: черты лица разглаживаются и с каждым днём контур лица становится более чётким. Кожа вновь упругая, гладкая и сияющая. Эффект глобального и длительного лифтинга.

Активные ингредиенты: молочная кислота, витамин E

Масла и экстракты: оливковое масло, экстракт ламинарии

Применение: 2-3 раза в неделю нанесите толстым слоем вечером на чистую и сухую кожу лица, шеи и зоны декольте. Оставьте на 15 минут, затем удалите излишки продукта влажной салфеткой.

Тонизирующий лосьон на основе трав линейки Skin от Herbalife Nutrition

Тоник очень важен при уходе за кожей. Он окончательно удаляет все загрязнения, восстанавливает pH – баланс и освежает лицо. В тонизирующем лосьоне Skin содержатся активные компоненты – экстракт сока Алоэ вера, гамамелиса и розмарина, витамины группы B, C и E, которые улучшают микроциркуляцию, способствуют обновлению клеток кожи, препятствуют фотостарению, оказывают противовоспалительное действие.

Лосьон деликатно ухаживает за вашей кожей, освежает и увлажняет её, не стягивая. Средство подходит для всех типов кожи. Регулярное использование лосьона утром и вечером помогает подготовить кожу к лучшему усвоению омолаживающих и увлажняющих средств для более эффективного результата.

Успокаивающий защитный крем Harmony Castle Сrema Lenitiva Protettiva, 50 мл.

Крем LenitivaProtettiva SPF30 от марки HarmonyCastle (Италия) содержит химические фильтры, надежно защищающие кожу от УФА- и УФБ-лучей. Масла ростков пшеницы и шиповника мягко и глубоко проникают в кожу, оказывая питательный, увлажняющий и восстанавливающий эффекты. Коллаген и витамины обеспечивают заметное стимулирование кожи, способствуя заживляющим и восстанавливающим процессам. Алоэ, бисаболол, календула с расслабляющим и успокаивающим эффектами делают крем отличным завершающим этапом при проведении химических пилингов. Продукт рекомендуется для защиты кожи от агрессивного воздействия солнечных лучей в условиях города. Особенно актуален для чувствительной кожи.

Успокаивающий крем с эффектом сияния MY BEAUTY ELIXIR от EVELINE, 50мл.

Успокаивающий крем с эффектом сияния как волшебный эликсир мгновенно успокаивает, увлажняет и разглаживает Твою кожу, возвращая ей комфорт и естественный блеск. Легкая быстро впитывающаяся формула подходит для ежедневного ухода. Является идеальной базой под ежедневный макияж. Ниацинамид сужает поры, устраняет покраснения и другие несовершенства кожи, а также следы от них. Черника интенсивно увлажняет и питает, оказывает антиоксидантное действие. Пробиотики восстанавливают и питают уникальную микрофлору кожи. Стабилизированный витамин C эффективно выравнивает тон кожи и разглаживает ее, повышает упругость. Комплекс витаминов A, E и F питает эпидермис и ускоряет его регенерацию.