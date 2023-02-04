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SergeyVladimirov

Впервые российская модель на обложке Elle Сербия

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  • 04 Февраля 202309:42

Февраль – время европейских недель моды и обложек, посвящённых новым коллекциям и свежим трендам зимы.

Редакция журнала Elle Serbia пригласила российскую модель Эли Мова (Ely Mova) на февральскую обложку.

Редакция, вдохновленная красотой Кавказских гор, предложила проект «#Fashion and sport» на одной из самых высоких точек гор, куда команде пришлось добираться на вертолете и снегоходах, и, несмотря на сложные погодные условия, история получилась очень модной и креативной. Горы – идеальное место для реализации самых смелых идей в суровых условиях российской зимы.

Модель примеряет наряды от Balenciaga, Christian Dior, Yeezy, Balmain, Vetements и другие. Полную версию каверстори можно лицезреть в февральском номере Elle Serbia.

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