Всем шопоголикам посвящается: коллаборация AliExpress Россия и MURMURIZM

Два бренда придумали свою версию униформы для тех, кто не может прожить без онлайн-покупок и огромных скидок на распродаже 11.11 - AliExpress Россия и московский бренд casual-одежды MURMURIZM выпустили кофту-шопоголичку.

Свитшот представлен в молочном цвете и едином размере oversize, по составу свитшот выполнен из 100% хлопка.

На внешней стороне свитшота — слоган, который отражает настроение истинного шопоголика: «Мои слабости: шопинг, вино и сладости». С обратной стороны свитшота вшита золотая цепь, чтобы вещь можно было легко повесить на плечо как сумку. Коллаборация вдохновлена ажиотажем вокруг предстоящей распродажи AliExpress 11.11 и создана, чтобы поддержать настроение покупателей для удачного онлайн-шопинга.

«Эта кофта-шопоголичка — состояние души всех наших покупателей в ноябре. Рады, что смогли передать это состояние вместе с командой MURMURIZM, которая, как и мы, любит иронию и самоиронию» — Инна Булычева, руководитель lifestyle-коммуникаций AliExpress Россия.

«Надевая эту кофту хочется скорее пойти шопиться и радовать себя. Мы уже проверили это на себя, советуем и вам! Коллаб очень точно передаёт наше яркое настроение» –– Тимур Абдуллаев, сооснователь бренда MURMURIZM.

Свитшот уже поступил в продажу и будет доступен для онлайн-покупки на AliExpress и на официальном сайте MURMURIZM. Вещь из коллаборации также можно будет увидеть и примерить в магазине MURMURIZM по адресу: Малая Ордынка, 11.

Это не первая коллаборация AliExpress с российским брендом. Этой весной маркетплейс делал совместную коллекцию вместе с модным домом CHAPURIN и брендом ТВОЕ. В 2020 году маркетплейс проводил модный показ ЗАПУСК, специально для которого были созданы лимитированные коллекции одежды и обуви с молодыми российскими дизайнерами (КРУЖОК, Futureisnown, Sintezia, OUTLAW CREATIVE, TURBO YULIA Studio, FUSION и Антон Лисин Россия). Компания планирует продолжать реализовывать подобные проекты с локальными брендами и в будущем.

По данным пресс-службы проекта.