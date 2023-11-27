Всероссийский форум легкой промышленности «Мануфактура 4.0» в Иваново

Развитие инновационных технологий, высокотехнологичных производств, особенности работы с народными промыслами и преимущества сотрудничества с маркетплейсами обсудили на Всероссийском форуме легкой промышленности «Мануфактура 4.0» в Иваново.

Форум открыли замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Они определили главные направления предстоящих дискуссий – это модернизация производственных процессов, внедрение новых технологий и современного оборудования, развитие экспортных возможностей и расширение рынков сбыта. Телеведущий Первого канала Анатолий Кузичев - модерировал пленарное заседание. Олег Бочаров отметил рост отрасли в денежном выражении на 20%, в производстве одежды на 28%, текстильных изделий на 10,6 %, синтетических тканей на 12,6. Задачи на ближайшее будущее были озвучены следующие: сырьевое обеспечение отрасли, борьба с контрафактом, поддержка российских брендов, в том числе российских дизайнеров. Глава региона Станислав Воскресенский поделился, что маркетплейсы стали одним из доступных каналов, по которым продукция может дойти до конечного потребителя. Он привел статистику, что всего за 9 месяцев 2023 года на Вайлдберриз и Озон предприятия Ивановской области продали продукции более чем на 75 млрд рублей. «Это рекордный показатель, после Москвы и Санкт-Петербурга мы экономика №3 в стране в онлайн-индустрии», – сказал он. Далее Губернатор отметил, что амбиции у региона очень серьезные, в том числе в сегменте инновационной продукции. В рамках деловой программы было организовано посещение первого в стране предприятия, наладившего полный цикл выпуска тканей с мембранным слоем собственной разработки. Компания "Фотопринт-Иваново" реализует этот проект с использованием средств специального инвестиционного контракта. Так, летом 2023 года компания начала выпускать полиуретановую гидрофильную мембрану по технологии, не имеющей аналогов в России. Подобные производства есть в Европе и Азии. При содействии Фонда развития промышленности в рамках реализации комплексного инвестиционного проекта компания приобрела новую автоматизированную линию. Сейчас для синтеза полимерной мембраны используется отечественное и импортное сырье, а к концу года в производстве планируется полностью уйти от иностранных материалов.

Одна из сессий была посвящена особенностям работы с художественными промыслами. Она касалась по большей части аутентичных вещей, которые интегрируются в модную индустрию и несут при этом уникальные народные традиции, которые создавались веками. Вера Хмырова, директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ, рассказала о том, почему важно поддерживать и популяризовать наш национальный культурный код. Дискуссия о гармонии национального колорита и моды прошла под чутким руководством Евгении Белецкой, шеф-редактора ОК! Отчасти эта секция была данью памяти модельеру Вячеславу Зайцеву, которого вспоминали в своих выступлениях многие спикеры. Именно он использовал в своих коллекциях павлопосадские платки, «народные» узоры, вышивку, золотное шитье и другие элементы русского костюма и дополнял этими элементами наряды советских женщин. Вспоминали про коллабораций с дизайнерами: Аленой Ахмадуллиной, Игорем Чапуриным и Маруси Казаковой с компанией Puma. Эти процессы ведут к узнаваемости народных промыслов и развитию легкой промышленности.

Завершился Форум модными показами брендов: «Дом конопли», «Ланика», «Элис» и дизайнера из Иваново Ксении Демьяненко-Новиковой. Ее коллекций называлась «Поцелуй в лесу» и была посвящена творчеству 85-летней художницы. Художница себя называет «girl from 1938». Модельер на подкладках пальто использовала авторские принты – творения «бабушкиных рук».