Всероссийский конкурс FASHION LEADERS объявил список финалистов

Проект Всероссийского конкурса креативных специалистов индустрии моды "ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS объявил список финалистов по итогам работы жюри. Посмотреть работы и профили участников, вышедших в финал, можно на официальном сайте проекта по ссылке https://fashionleaders.ru/final/. В состав жюри конкурса вошли именитые деятели модной индустрии, эксперты, профессора и доценты кафедр, профильных вузов:

Людмила Норсоян, руководитель школы Fashion Factory;

Анна Лебсак-Клейманс, Fashion Consulting Group;

Алена Лавдовская, Основатель и арт-директор студии Fashion Illustration;

Андрей Аболенкин, Аналитик моды, исследователь;

Елена Бугранова, Президент Союза Байеров, основатель оптовой платформы и шоурума Via del Buyer;

Алексей Баранов, Креативный директор ЦПКиО им. Горького. Член Союза Дизайнеров России. Член Общественного совета при Минпромторге РФ. Преподаватель креативных индустрий;

Владимир Бухинник, Дизайнер, театральный художник. Член Творческого Союза Художников России и Международной Федерации Художников;

Дамиано Антонаццо, Региональный менеджер Istituto Marangoni в Европе, России, странах СНГ и Ближнего Востока

и многие другие.

Этап подачи заявок участниками и работа жюри проходили онлайн с помощью облачного сервиса КОНКУРС.РФ на платформе FASHION-ID. Перед членами жюри стояла задача дать оценку каждой заявке, по итогу автоматически был сформирован шорт лист из более чем 250 заявок, куда вошли участники различных номинаций, а также участники "ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS / START. Не менее 50 финалистов организаторы проекта пригласят на Фестиваль в Москву. Принять участие в Фестивале в конце мая смогут также полуфиналисты конкурса из шорт листа, если возьмут на себя расходы на дорогу и пребывание. Все участники, подавшие заявки в проект смогут стать зрителями и гостями Фестиваля! О точной дате и месте проведения будет сообщено дополнительно.

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Участие в проекте "ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS и FASHION LEADERS / START дает возможность финалистам пройти обучение у признанных экспертов, выиграть курс в Istituto Marangoni в Милане, принять участие в фестивале и попасть на арт-школу индустрии моды в рамках образовательных заездов «Тавриды.АРТ» в Крыму. Кроме того 10 самых ярких и талантливых участников получат гранты на обучение, создание и продвижение своих работ. Призовой фонд конкурса составляет 1 000 000 рублей.

В ходе проекта будет создана система реализации творческого потенциала. Все участники стали частью отраслевого сообщества FASHION-ID.RU и смогут быть вовлечены в проекты компаний партнеров платформы. Все финалисты проекта будут приглашены на стажировки в компании-партнеры! Отбор на стажировки уже начался.

Справочная информация:

Проект Всероссийского конкурса креативных специалистов индустрии моды «ЛИДЕРЫ МОДЫ» / FASHION LEADERS реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов и Президентским Фондом Культурных инициатив. При поддержке: Автономная некоммерческая организация содействия развитию информационных технологий и социальных медиа (АНО СРСМ), MODA.RU, FASHION.RU, ALFER GROUP.