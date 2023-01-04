Всероссийский конкурс "ИСКУССТВО И СПОРТ"

Художественная выставка "ИСКУССТВО И СПОРТ" открылась в Omelchenko Gallery на Старом Арбате в Москве.

Открытию выставки предшествовал масштабный всероссийский конкурс. В течение шести месяцев кураторы выставки получали художественные произведения из разных уголков России. Всего было представлено более 1000 работ, 120 из которых прошли конкурсный отбор и составили экспозицию выставки.

Цель проекта — исследовать различные грани обеих сфер - искусства и спорта - и увидеть их с новой, подчас неожиданной стороны. Кураторами выставки являются Юрий Омельченко, автор проекта «ARTпатруль» и совладелец Omelchenko Gallery, Юрий Постригай, олимпийский чемпион по гребле на байдарках, и Анастасия Постригай, искусствовед и основательница Академии OP-POP-ART.

Среди авторов работ, представленных на выставке, обратившихся к разным видам искусства – от живописи до NFT: Марат Галиев, Эльвира Ковригина, Александр Забегин, Мила Мокина-Хайруллова, Денис Куликов, Алексей Сергиенко, Татьяна Яковлева, Екатерина Забегина, Марат Наби, Таня Стрельбицкая, Ника Исаева, Ольга Шацкая, Олеся Сербина, Маринарт, Кирилл Кипятков, Анастасия Синельникова, БАгно, Татьяна Павлова, Роман Трифанов, Анастасия Корсакова, Ира Куб, Алена Лавдовская, Анна Катухина, Моша Макеева, Мария Ди, Юлия Савинова, Kate Riva, Саша Эпштейн, Наталья Перевезенцева, Вика Борисова и другие.

С выставкой уже познакомились звёзды и известные спортсмены: Никита Нагорный, Тимати, Маша Командная, Алексей и Инна Родзянко, Василиса Гусарова, Светлана Кузнецова, Юлия Квин, Евгения Канаева и другие.

Увидеть работы можно до 10 февраля 2023 г. в Omelchenko Gallery по адресу: Москва, Староконюшенный переулок, дом 32 (метро – Арбатская, Кропоткинская, Смоленская).

Часы работы галереи:

Понедельник: выходной. Вторник – пятница: 13:00-20:00. Суббота - воскресенье: 12:00-20:00.

Вход свободный.

Фотографии предоставлены Omelchenko Gallery (c)