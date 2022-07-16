Всероссийский конкурс креативных специалистов индустрии моды «Лидеры Моды»

10 июля состоялся пресс-завтрак, на котором были подведены итоги Всероссийского конкурса креативных специалистов индустрии моды «Лидеры моды» / Fashion Leaders. Затем прошла церемония награждения финалистов конкурса «Лидеры моды» / Fashion Leaders, которая состоялась в Парке Горького в павильоне «Спецпроекты» в рамках недели креативных индустрий.

В мероприятии приняли участие: