Вслед за мечтой! Фатима Джабраилова

Из послужного списка:

Два красных диплома о высшем образовании;

Престижная должность в банковской структуре;

Диплом хореографа кавказских танцев;

Диплом телеведущей Высшей школы Останкино;

Телеведущая на телеканале Пятница.

Может ли девушка, выросшая в семье с незыблемыми кавказскими традициями, пойти своей дорогой, не нарушая традиций и устоев своей семьи?

Ответ - да! Просто для этого надо быть незаурядной личностью.

О том, что когда-нибудь она станет хореографом кавказских танцев девушка даже и не мечтала. В детстве ей казалось, что она не гибкая, не пластичная, да и вообще это не её стихия. Желание освоить этот танцевальный жанр возникло уже в сознательном возрасте и, пожалуй, больше как вызов самой себе. Что из этого вышло? Фатима стала признанным хореографом, открыла в своём родном Таганроге танцевальную школу, а за ней ещё одну, потому что желающих учиться у хореографа Джабраиловой с каждым днём становилось всё больше. До начала собственного обучения кавказским танцем девушке пришлось оставить престижную должность в банке, и это тоже был вызов самой себе.



Когда школа танцев Фатимы Джабраиловой стала популярной, девушка поставила во главе школы своих учеников, уехала в Москву и поступила в Высшую школу Останкино, чтобы получить диплом телеведущей. Положив в копилку личных достижений диплом телеведущей Фатима стала принимать учатие в различных телевизионных проектах, которые проходят в Москве, параллельно продолжая развиваться как хореограф в Таганроге. За последний год девушке едва ли не каждый месяц пришлось приезжать в столицу, где она стала участницей проекта Russian Women на Popcake.TV, была исполнительным продюсером документального фильма об известном спортсмене, стала ведущей на телеканале Пятница в программе Пятница News, провела мастер-класс по кавказским танцам известному хореографу Евгению Папунаишвили.



И вновь, в связи с постоянной занятостью в столице, Фатима решилась на переезд. Москва не намерена отпускать от себя целеустремлённых людей, благодаря энергии которых и создаётся этот бешенный московский образ жизни.



Вполне возможно, что в Москве скоро откроет свои двери школа кавказских танцев Фатимы Джабраиловой, а на телевизионном канале мы снова увидим девушку в качестве ведущей программы. Тот, кто верит в свои силы, понимает, что нет ничего невозможного!