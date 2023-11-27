Второе издание легендарной Премии «Most style woman»

5 февраля 2024 г. в 20:00 в Москве состоится второе вручение легендарной премии «Most style woman by L'Оfficiel».

Помните май 2021? Более 10 000 сногсшибательных женщин участвовали в конкурсе на звание самой стильной леди. Церемония вручения международной премии впервые проходила в Москве.

В 2024 году женщины снова могут побороться за звание лучшей «Most style woman» от культового глянцевого журнала «L'Officiel». Самые красивые, удивительные, обаятельные, уверенные в себе, страстные и неповторимые… Всего 30 женщин будут отмечены взыскательными судьями. Жюри, состоящее из звезд, ведущих деятелей fashion-индустрии, бизнесменов, политиков, медийных персон, выберет самую яркую участницу из более чем 10 000 претенденток и справедливо распределит 29 оставшихся призовых мест.

Звание «Самая стильная женщина» может получить любая представительница прекрасного пола. И не обязательно это звезда подиума, королева красоты или бизнес-леди. Попасть в ТОП-30 самых стильных женщин современности можете и вы!

Мероприятие будут освещать: 1 Канал, Fashion TV, МУЗ ТВ, РУ ТВ.

Организаторы: «NR Group» и глянцевый журнал «L'Officiel».

Информационные партнеры: «Forbes», «ELLE», «Fashion week online», «Vogue», «Life and people», «Fashion camera», «Fashion week online», «Компания Mercury».

Вторая версия вручения легендарной премии «Most style woman by L'Officiel» запомнится надолго. Гостей ждут незабываемые минуты и неожиданные сюрпризы.

Церемония награждения состоится 15 февраля 2024 г. в 20:00.

Место проведения – Россия, Москва, «ARBAT HOLL».

Наши контакты:

+7 995 557 37 53 Продюсер Премии Екатерина

+7 905 606 14 78 Дмитрий Новоселов

+7 916 417 65 14 Павел Разумовский

+7 985 201 72 78 NR Media

Msw.by.lofficiel.qs@gmail.com