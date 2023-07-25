В центре Москвы — саду имени Н.Э. Баумана — состоялся Второй фестиваль моды и роста «Зеленый подиум». Среди моделей на многих показах можно было встретить множество звёзд. Анастасия Макеева, Gan13, Алла Довлатова, Родион Газманов, Настя Сизикова, Юлия Такшина, Лариса Рубальская и другие звезды вышли на подиум.

Актриса Яна Крайнова вышла на зеленый подиум в экологическом бренде из конопли в NoPlanetB, Екатерина Директоренко в нежном вечернем наряде от Stasia&Stasia, а победитель проекта Голос. Дети Владислав Тюкин поддержал молодого дизайнера из Нижнего Тагила — Dasha Beauty Wear

Бренд Душегрея собрал целое созвездие – в этнической коллекции «Ветер с полей» вышли поэтесса Лариса Рубальская, открывшая показ коллекции своими душевными стихотворениями, певица Нина Шацкая, актрисы Оксана Сташенко, Ирина Лачина, Юлия Куварзина, Серафима Низовская, Светлана Тома. Ведущими дефиле стали Фёдор Федотов и Олеся Константинова.

Помимо показов, гостей » Зелёного подиума» ждали мастер-классы, маркет, розыгрыши подарков от партнёров. На сцене парка выступили Родион Газманов, Ив Набиев, Таисия Павенская, Илья Гуров, группа ТËРН и др.

Одним из центральных событий фестиваля стал перфоманс «Модное прочтение русской классики» в гроте «Бельведер». Организаторы и дизайнеры фестиваля пофантазировали на тему того, как могли бы выглядеть персонажи русской классической литературы, если бы жили в наше время и их одевали современные дизайнеры.

Оба дня проходили лекции. Дизайнер Маша Цигаль рассказала про апсайклинг в одежде, фотограф, биолог, друг Фонда защиты китов Антон Ланге поговорил с собравшимися про осознанное потребление, а стилист Марина Степанова дала мастер-класс на тему, как собрать универсальный гардероб, не перегружая его лишними вещами. Анна Пархоменко, руководитель института красоты «Бьютинка», выступила с лекцией «Небедный художник» про прибыльность профессий в сфере бьюти-индустрии и экологичный перманент, а также представила свой арт-объект в необычной галерее «Зеркал осознанности».