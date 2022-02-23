Выбираем Качественный Труборез

Труборез — незаменимый инструмент для укорачивания и точной резки труб. Только этот прибор может выполнить эту задачу быстро и эффективно.С помощью него с легкостью можно монтировать элементы трубопровода и систему отопления.

Труборезу под силу разрезать любой материал трубопровода, будь то медь, пластмасса, металл, алюминий или даже неподатливый чугун. Суть работы прибора предельно проста — труборез фиксируется на нужном участке изделия и быстро разделяет на части необходимую конструкцию.

Этот инструмент отличает эффективность и скорость работы. Применяется в коммунальной сфере: в капитальном ремонте, сантехнических работах и в других случаях, где речь идет о трубах.

Виды труборезов

При покупке трубореза, важно понимать, что как бы он ни был хорош — этот инструмент не универсален. Поэтому выбирайте труборез сообразно вашим задачам и условиям работы.

Ручной труборез — полностью механический прибор, напоминающий своим видом ножницы на пружинах с острым лезвием. Для использования такого инструмента понадобится физическая сила. Труборез ручного типа встречается чаще, чем другие. В основном используется для резки гофрированных труб. Имеет следующие преимущества: низкая цена, простота эксплуатации, работать с этим инструментом сможет каждый без специальной подготовки.

Пневматический труборез — этот инструмент похож на ручной труборез, поскольку работает по тому же принципу. Однако свои задачи он выполняет не за счет физической силы человека, а с помощью компрессора, сжимающего воздух. Главное преимущество прибора — бесшумная работа.

Электрический труборез — этот прибор работает от сети. Имеет различные насадки: отрезной диск, сменный нож и т.п. Благодаря этому ему под силу резка прочных изделий. Основные преимущества такого инструмента — компактность и выполнение сложных работ в короткие сроки. Цена электрического трубореза высокая, однако она полностью оправдана и всегда окупается, поскольку он очень работоспособен.

Аккумуляторный труборез — отличный вариант для легких работ, вроде резки труб из пластика или мягкого металла. Преимущества такого инструмента: мобильной, небольшой вес, возможность транспортировки, быстра и эффективная работа.

Также труборезы имеют еще одну классификацию, но уже по другим характеристикам.

Резцовый труборез — такой инструмент делает ровные срезы металла или пластика. Имеет регулируемые стальные диски, которые расположены в ряд. Если диаметр труб не больше 10 см, то этот аппарат отлично подойдет.

Роликовый труборез — им режут стальные трубы. Инструмент включает от одного до трех режущих дисков и ролики, направляющие трубу. Таким образом работа выполняется с большей точностью. Количество роликов в аппарате определяет толщину трубы, которую он может разрезать. Так, для работы с большими трубами диаметром в 75 и более мм применяются многороликовые аппараты. Недостатки данного трубореза заключаются в следующем: срезы выглядят недостаточно аккуратно, поскольку на них остаются заусенцы. Поэтому приходится использовать зенковку.

Цепной труборез — этим прибором режут трубы из чугуна и бетона, имеющие небольшой диаметр. Резка осуществляется с помощью цепи с режущими роликами, которые сжимают трубу.

Труборез с храповым механизмом — инструмент отлично подходит для резки в закрытом пространстве и на небольшой площади. Во время работы ручка трубореза остается на месте —двигается только зажим. Благодаря этому работа идет оперативно.

Телескопический труборез — ручной прибор, который очень прост в управлении. Отлично подходит для резки гофрированных труб из нержавеющей стали.

Роторный поворотный труборез — этот инструмент обычно используют для холодной резки гофрированных труб из нержавеющей стали.

Как еще различаются труборезы

Вышеописанными классификациями труборезы не ограничиваются. При выборе аппарата важно учитывать не только материал сырья для резки, но и толщину его стенок. В зависимости от этого труборезы еще делятся на три категории:

Приборы для массивных нагрузок — применяются в работе с стальными и чугунными трубами;

Приборы для асбестоцементных и керамических труб — применяются в канализационных работах, прокладки подземных коммуникаций;

Приборы для тонкостенных труб — ими режут металлопластик, медь, сталь.

Как пользоваться труборезом?

Способы применения труборезов в зависимости от случая, несколько отличаются. Так, для резки металлических труб лучше использовать роликовые инструменты. Работа строится по следующему алгоритму:

Перед стартом работы металлическую трубу мочат водой и делают на ней метку для среза; Далее трубу фиксируют в труборезе, открывают прижимной блок, в него помещается труба; После этого ролик подносится к отметке среза и труба зажимается в приборе; При необходимости можно медленно усилить натяжку, вращая прижимной механизм.

Работа с пластиковыми и полипропиленовыми трубами строится иначе:

Перед началом процесса отмечают место среза с помощью карандаша; Разводят ручки трубореза в стороны, помещают в него трубу и смыкают ручки, чтобы отмеченная линия соприкасалась с режущим роликом; После этого на ручки давят, сжимают их и труба разрезается.

В работе с любым труборезом помните, важно следить за силой нажима, поскольку если его пережать — начало и конец среза не совпадут, что приведет к порче материала. Вращать труборез быстро тоже не стоит, иначе вы столкнетесь с деформацией труб.

Также имейте в виду, что инструменту требуется уход. Чтобы труборез прослужил дольше, делайте следующее:

После работы чистите рабочие поверхности инструмента специальным средством. Это убережет его от коррозии;

Смазывайте инструмент;

Проверяйте труборез на наличие повреждений;

Следите за остротой режущего ролика. Если он затупился, замените.

Где купить надежный труборез?

Профессиональное оборудование стоит покупать только в надежных местах. Труборез тому не исключение.

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