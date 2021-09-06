Выход в свет: Диана Вишнёва на премьере балета «Шахерезада».

На днях прима-балерина представила долгожданный балет «Шахерезада», который в новом современном прочтении рассказывает историю последней иранской императрицы Фарах Пехлеви. Хореографом постановки стал Алексей Мирошниченко, на сцене - Диана Вишнёва в главной роли, премьер Дрезденской национальной оперы Марсело Гомес и артисты Пермского театра оперы и балета им. Чайковского.

Для светского коктейля в театре имени Моссовета Диана выбрала по-настоящему роскошный look, созданный стилистом FARFETCH Private Client Каринэ Арутюновой: в струящемся изумрудном платье летящего кроя от Valentino угадывается яркий восточный характер, а бриллианты на ожерелье и серьгах от Cartier подчёркивают торжественность события.

Классический макияж с тонкими изящными стрелками и гладко собранные в ракушку волосы можно назвать эталонным вечерним образом на все времена.

Кстати, наряды глубоких холодных оттенков зелёного в новом сезоне как никогда актуальны, особенно для брюнеток и рыжеволосых модниц!

Диана Мицкевич по данным пресс-службы FARFETCH.