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Алиса Алексеевна Родичева

Выставка "Дом как феномен"

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  • 05 Апреля 202321:58

C 14 по 27 апреля в галерее Milliart совместно с проектом развития керамики 4ceramics пройдет выставка «Дом как феномен»

На выставке будут представлены 30 художников-керамистов из разных уголков России. Можно будет увидеть работы уже известных авторов и открыть для себя новые имена.

Тема дома всегда важна и актуальна. Это то, что формирует наше ощущение личного, комфортного, ощущения пространства и границ.  

Образ дома у каждого свой. Воспоминания о детстве, когда дом был личным космосом. Воспоминания о семье, бабушках и дедушках, о проведенных вместе моментах. Семейные застолья и традиции,  утро в деревне, первое утро с новогодней елкой… Эти воспоминания связывают нас с родом и его историей. Это прошлое, которое живет в настоящем.

Дом - не всегда пространство, это ощущение. Мы носим свой дом с собой, открывая для себя мир. Не случайно же есть выражение «дом там, где сердце».

Вот о таком доме - реальном и потаенном, физическом и духовном, - и размышляют в своих работах художники-керамисты. Этот образ дома исследует выставка «Дом как феномен».

Выставка пройдет по адресу Товарищеский переулок, 31с6.

График работы: по будням с 14:00 до 21:00, выходные с 12:00-20:00

Приобрести билеты можно по ссылке(https://art-domik.ru/events). До встречи!

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