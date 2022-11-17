Выставка «Единство противоположностей»

С 17 ноября по 9 декабря в галерее Milliart совместно с 4ceramics пройдет выставка керамики «Единство противоположностей».

Наш мир очень многогранен. У всякого феномена существует несколько точек зрения, две крайности. Но несмотря на это, противоположности взаимодополняют друг друга. Целью человеческого существования, таким образом, является баланс и гармония противоположностей. По сути все можно свести к общему началу и поиску гармонии в двух взаимоисключающих понятиях.

Художники представляют работы, которые выявляют грани, где эти две крайности сходятся в нечто единое. Показывают две противоположные точки зрения, которые связаны общим истоком. Художники обнаруживают свой внутренний конфликт, но пытаются найти гармонию и эстетику в нём, нечто, что соединяет их в общую форму. Или наоборот, конфликт, который не может быть сведен к общему началу.

На выставке будут представлены работы художников-керамистов из разных городов России, уже реализованные проекты, а также новые работы, выполненные специально для выставки.

Выставка пройдёт по адресу Товарищеский переулок 31с 6

График работы: по будням с 14 - 21 часов

По выходным с 12 до 20 часов

Билеты

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