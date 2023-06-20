Выставка-форум «Сделано в России Beauty»

С 6 по 7 июня 2023 прошла III выставка индустрии красоты «Сделано в России Beauty» — мероприятие, которое традиционно собрало лидеров российской отрасли, звездных гостей, экспертов и производителей. На площадке можно было завязать диалог, наладить связи, увидеть последние разработки на экспо-зонах, а также принять участие в конференциях, дискуссиях и мастер-классах.«Сделано в России Beauty» — идеальная площадка для сотрудничества и обмена опытом, которая сочетает новейшие разработки в экспо-зонах продукции и услуг индустрии, а также объемной деловой программы, нацеленной на отраслевую информацию и ноу-хау, многочисленных возможностей для бизнес-коммуникаций. Участники могли заключать контракты, вести прямые диалоги с отраслевыми ассоциациями, а также повышать собственную квалификацию. Гостей ожидали новейшие идеи и разработки в медицине (пластическая хирургия, эстетическая косметология, интегративная медицина); косметологии (аппаратная косметология, депиляция и эпиляция, профессиональная и домашняя косметика, СПА и уход за телом); парфюмерия (парфюмерия, ароматерапия, ароматы для помещений); парикмахерском искусстве (профессиональная косметика, домашний уход, трихология, аксессуары, расходные материалы, барберинг, инструменты и оборудование); визаже (декоративная косметика, инструменты и аксессуары, препараты для ламинирования, красители и препараты для работы) и другие. В экспо-зонах для посетителей подготовили скидки и подарки более 50 компаний-участников, брендов, которые могут с гордостью сказать: «Сделано в России».Среди подарков гостей Форума ждали лицензии СРМ, косметические и маникюрные наборы, скидки от туроператоров, сертификаты на уходы, профессиональные наборы для эпиляции, курс «мезотерапии» и даже сертификат на блефаропластику верхних век. В программе были: мастер-классы по парикмахерскому искусству Russian Hair Sprint, Public Talk по косметологии, медицинский маркетинг, панельная дискуссия «Интегративная медицина», конференция «Салон красоты в новых реалиях», круглый стол «Экспорт продуктов и услуг». Главной стратегической сессией форума стало планерное заседание на тему «Вклад предпринимателей индустрии красоты в экономику страны и вектор развития отрасли». В мероприятии приняли участие: Роман Чекушов, директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли РФ; Сергей Мытенков, вице-президент, Российский союз промышленников и предпринимателей; Андрей Ветлужских, заместитель Председателя Экспертного совета по развитию ВЭД Комитета по экономике Госдумы РФ, вице-президент Национальной Ассоциации цифровой экономики, член Общественного Совета Федеральной таможенной службы; Римма Вагапова, председатель оргкомитета «Сделано в России beauty», президент ОО Российский Отраслевой Союз производителей и предпринимателей (РОСПП) «Красота и здоровье нации»; Егор Иванков, Президент ГК САЛЮС, Председатель комиссии по развитию креативных индустрий в совете по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ; Вадим Айрапетян, президент МРОО "Ассоциация самозанятых", Мария Тарханова, председатель Союза Пиарщиков России; Александра Закирова, основатель Всероссийского Сообщества «Бизнес Леди», член Правительственной комиссии по вопросам развития МСП под председательством М.В. Мишустина; Артем Круглов, вице-президент Сообщества предприятий индустрии красоты (СПИК); Ирина Артьемьева, основатель «Первый Живой Коллаген»; Людмила Козлова, вице-президент ТПП Московской области или Руководитель проектов Агентство инвестиционного развития Московской области; Кира Сорокина, СЕО бренда Наноазия, инженер по созданию систем жизнеобеспечения космонавтов в космосе, обладательница 5 и патентов в области омоложения лица; Илана, основатель бренда iIlana beauty, актриса, участница телевизионного юмористического шоу «Уральские пельмени»; Ли Тхи Кхан Ван, президент Ассоциации науки и технологий женщин Вьетнама и многие другие
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