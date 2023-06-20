Выставка-форум «Сделано в России Beauty»

С 6 по 7 июня 2023 прошла III выставка индустрии красоты «Сделано в России Beauty» — мероприятие, которое традиционно собрало лидеров российской отрасли, звездных гостей, экспертов и производителей. На площадке можно было завязать диалог, наладить связи, увидеть последние разработки на экспо-зонах, а также принять участие в конференциях, дискуссиях и мастер-классах.