Выставка мебели, предметов интерьера и искусства ARTDOM Design & Art Expo пройдёт с 28 по 30 октября 2O22г. в одном из самых культовых пространств Москвы — на площадках Центра современного искусства Винзавод.

Ключевая задача проекта - способствовать развитию и популяризацию локального рынка дизайна, а также задать новый вектор в работе с экспозицией.

ARTDOM внедряет новый для российского рынка выставочный опыт.

Участники выставки: мебельные производства, бренды, выпускающие свет и текстиль, дизайн-студии представят свои стенды в формате эффектных инсталляций, рассчитанных вызвать эмоциональный отклик у посетителей и показать компании за рамками их привычных интерьерных решений в шоу-румах.

Эти задачи решаются совместно с арт-куратором выставки Татьяной Федосовой и дизайнером одного из павильонов выставки Дианой Балашовой.

Среди участников: Delo design, Yaratam, Tkano, The Ply, Modenature, Reloft, Swog, Aatom, Qullar, Manualmode store, Bino home, 2K light, Zapazuha, Гусевской хрустальный завод, Manner Matter, Woodzen Art, Ceramum, Tayga design, DVKB, Fresh glass, Алексей Березняк, Лилия Макарова, Helen Loom, галерея Askeri, Gulia Novars, Ampir decor, Cascate Porte, SWG, T.Sleep, Культура ковров, Decomaster и многие другие.

Как отмечают организаторы выставки Дарья Золотова и Владимир Кузнецов: «ARTDOM является объединяющей бизнес-платформой, где дизайнеры и производства смогут наводить мосты, обмениваться креативными идеями и осуществлять сделки.»

Важную формирующую часть проекта составляет галерейный сектор, в котором экспонируется современная живопись и скульптура. Также на выставке будут представлены ведущие отечественные институции в сфере дизайнерского образования.

В программе выставки ARTDOM Design & Art Expo

· масштабная деловая программа со знаковыми экспертами сферы дизайна,

· студенческий конкурс от ведущих учебных заведений в сфере дизайнерского образования,

· бизнес-платформа Display,

· медиа-зоны,

· кураторские туры,

· шопинг

«Мы очень хотели объединить выставочные павильоны и у нас родилась идея создать Арт-объект-Переход», - рассказывает Дарья Золотова.

Проект ARTDOM станет интересной, комплексной, широкопрофильной площадкой для всех, кому интересен дизайн.

Сайт выставки https://artdom-design.ru/