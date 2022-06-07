Выставка Виктории Мирошниченко

31 мая в модном пространстве «Бахрушинъ LOFT» состоялась дебютная выставка современного художника-авангардиста – Виктории Мирошниченко.

«Девочка из пуговицы» уютно расположилась в стенах уникального старинного здания, построенного меценатами - братьями Бахрушиными. С конца XIX века в этом особняке с 4-х метровыми потолками и арочными окнами находился бесплатный приют для обучения сирот и детей из бедных семей. Место, которое излучает тепло и уют уже больше ста лет, что может быть лучше для выставки, посвященной маме?

⁃ «Девочка из пуговицы» - это собирательный образ ищущих себя людей, придуманный моей мамой-филологом, так она называла меня. Собственно, дата проведения так же неслучайна, это был ее день рождения. Не стану говорить о банальном “я рисовала с детства”, это знают лишь близкие. Скажу лишь о том, что однажды мой подарочный вариант картины хотели забрать на аукцион Sotheby’s, обстоятельства этому помешали, а я утратила желание практиковаться в искусстве. Лишь спустя много лет я снова увидела себя в этом… Поэтому, выставка посвящена моей маме и всем, благодаря кому каждый из нас смог поверить в себя, свой талант, кто поддерживает, вдохновляет и способен искренне радоваться не только своим успехам, - говорит автор.

Виктория не придумывает названия своим произведениям, ведь каждый видит что-то свое и по-своему чувствует изображение. Яркие, грустные, замысловатые, нежные и вспыльчивые. Смотреть на картины можно под разным углом, с разным настроением и каждый раз находить, что-то новое.