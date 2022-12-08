Выставки «Поехали 2022» и «Вездеходер 2022».

Прошедшая 2-4 декабря выставка «Поехали 2022» привлекла внимание тысяч людей со всех уголков России. На одной площадке собрались десятки моделей техники для путешествий и активного отдыха, российские производители и дилеры, музеи техники, представители разных регионов и самые опытные путешественники страны.

Российские производители и дилеры продолжали работу несмотря на общемировую ситуацию, измененные логистические цепочки и новые экономические условия. На выставке «Поехали 2022» продемонстрировали мотоциклы, квадроциклы, мотосноуборды, снегоходы, автомобили, дома на колесах, кемперы, караваны, вездеходы, электротранспорт, а также необходимую экипировку и оборудование. Их представляли бренды Formula 7 (AODES, Русская Механика), Universalmoto, BASK, Dragonfly, VOGE, Loncin, TGB (Brandt), ORMO, Hawk Moto, MOTAX, John Doe, Автовентури-РИФ и многие другие.

Свои стенды также представили Департамент транспорта Москвы и мотошкола «Мосгортранс», гости которых участвовали во множестве мастер-классах и квесте «Москва — город для мотоциклистов». В финале квеста участники боролись за мотоцикл M1NSK.

Представители из Архангельской области, Алтайского края, Ярославской области и других регионов России познакомили гостей с компаниями и услугами своих областей для всех любителей путешествий и активного отдыха! А именитые российские путешественники Максим Михайлов, Алена Чернышева, Дмитрий Болотков, Николай Сапронов, Павел Стержень, Андрей Иванов, лидер движения «МотоМосква», Олегс Капкаев, Богдан Булычев и Александр Еликов, Артем Ачкасов, Денис Забелин, Сергей Лысенко, семейная команда Марч Каракум, Павел Кобяк, Максим Привезенцев, Никита Щербатюк, команда «Буйные есть?», Сергей Сайман, Николай Сапронов, Андрей Валиков, Анатолий Чернявский, Олег Харитонов, Александр Кашицин, Дмитрий Щеголев, Евгений Сыркин, Сергей Глухов, Алексей Фадеев, Максим Макаров, Владимир Шаталов, Саша Холодный, команда организаторов фестивалей скорости «Байкальская Миля» и «Балтийская Миля», Павел Садчиков и многие другие представили свои путешествия со сцены выставки.

На сцене выставки также прошли презентации телепрограмм, которые посвящены теме путешествий! Команда телеканала «Моя Планета» провела презентацию тревел-реалити «Переплыть океан. История реальной кругосветки», а ведущие Первого канала Мария Осадник и Евгений Покровский представили тревел-шоу «Поехали!».

Впервые в рамках выставки «Поехали» был открыт салон старинной техники «Автомото старина». Гости выставки увидели самый редкий транспорт нашей страны и мира: отреставрированный тягач «МазЗил», построенный в единственном экземпляре, советский спорткар «Меркурий», а также автомобиль французской марки «Georges Richard», собранный ещё в Российской империи в 1903 году. Старинные машины прошлых эпох также представляли Музей «Автомобили мира», музей транспорта Москвы, музей советского автопрома, Automotive Emotions, Ян Якушкин, Car House History, Автосалон №1, Сергей Шилов. Ретро моторы, Авторетроторг и многие другие. Также впервые широкой аудитории были показаны не только отреставрированные машины, но и модели в процессе реставрации, а также ценнейшие находки коллекционеров в исходном состоянии!