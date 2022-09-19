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Софья Румянцева

Взгляд в будущее в первой съемке нового сезона I Am Studio

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  • 19 Сентября 202218:45

I Am Studio начинает новый сезон смелой съемкой августовской капсулы на крыше небоскреба на фоне современной линии мегаполиса. Динамичные кадры выступают прологом к основной части коллекции Fall-Winter 22/23, вдохновленной эстетикой ретрофутуризма 60-х годов ХХ века.

Визитной карточкой I Am Studio, без сомнения, являются костюмы: оставаясь верным своему ДНК, бренд показывает разнообразие силуэтов и цветов и в новом сезоне. Однобортные жакеты и мини-юбки с асимметричным низом в свежих оттенках розового, жемчужного, фиалкового и яблочного продлят ощущение лета в начале осени, а укороченный жакет, юбка и топ из ткани букле в клетку пье-де-пуль расставят акценты в образе благодаря геометрическому паттерну и фактуре.

Романтичные платья – еще одна знаковая составляющая коллекций I Am Studio: в капсуле можно найти мини-платья цвета жемчуга и голубого неба, из легкой фактурной ткани с воротником-галстуком, приталенное платье-футляр с разрезом или атласное в мятном, сером и капучино.

Линейка базового трикотажа – традиционно сильная сторона бренда – включает уютные кардиганы из шерсти и альпаки, объемные джемперы, водолазки в рубчик, ажурные жилеты и вязаные боди, которые сделают осень теплой.

Коллекция доступна на сайте https://iamstudio.ru/ и фирменных магазинах в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России и СНГ.

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