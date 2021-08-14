Williams Et Oliver открывает магазин в Санкт-Петербурге

Бренд правильных вещей для кухни Williams Et Oliver открывает первый магазин в Санкт-Петербурге на территории крупнейшего аутлет-комплекса европейского уровня – Outlet Village Pulkovo.

Сеть магазинов, хорошо известная ценителям кулинарного искусства и домашнего уюта в Москве и южном регионе, открывает свой первый магазин в северной столице – Санкт-Петербурге, в Outlet Village Pulkovo, по соседству с магазинами «Снежная Королева» и Baon. Официальное открытие дверей в мир правильных вещей для кухни состоится 14 августа 2021 года.

Williams Et Oliver в Петербурге – это 280м² кухонного изобилия: посуда для приготовления от мировых брендов (Le Creuset, Staub, Anolon), японские и немецкие ножи (KAI, Zwilling), эксклюзивные формы для выпечки (Nordic Ware), бокалы всех форм и видов на зависть барменам (Riedel, Schott Zwiesel, Krosno), малая бытовая техника (Smeg, KitchenAid, Nivona), кухонные гаджеты, как у настоящих поваров, а еще тончайший фарфор (Dunoon, Lenox, Noritake), фаянс (Portmeirion, Spode) и керамика ручной росписи (Certified Int., Bordallo Pinheiro) для сервировки стола. Абсолютно комплексный подход к формированию покупателем необходимой техники и кухонных аксессуаров.

Новый магазин оборудован открытой кухней – уникальный формат для российского рынка – «для дегустации» гаджетов в работе, демонстрационных мастер-классов и дополнительного комфорта посетителей: аромат свежей выпечки и возможность тестирования девайсов прямо на кухне, как дома!

Приятный бонус к долгожданному появлению магазина в Петербурге – жаркий сезон и летний SALE, на который попадет официальное открытие Williams Et Oliver. Фирменный зеленый цвет бренда уступает красным оттенкам в магазине, ведь на все категории товаров действует специальное предложение на покупку, а скидки на выборочный ассортимент достигают 50%.

Открытие Williams Et Oliver в Санкт-Петербурге – начало прекрасного путешествия по удивительному миру изысканной посуды и текстиля, технически совершенных кухонных гаджетов, а главное — прекрасных людей, объединенных общим чувством – любви к сердцу каждого дома!