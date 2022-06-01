WOW Awards 2022: звёзды и победители

В усадьбе «Тайны Рублева», которая находится в историческом районе Рублевско-Успенского шоссе, состоялась долгожданная премия WOW Awards 2022.
Это уже VII национальная премия, которую проводит глянцевый журнал WOW во главе с Олесей Кожиной-Бословяк.
Цель мероприятия - отметить заслуги номинантов в различных сферах деятельности. На церемонии награждения присутствовали и звёздные гости:
Виктория Дайнеко Александра Трусова
Катя Лель Алика Смехова
Жан Милимеров DJ Archi
Вадим Богач Дмитрий Хаустов
Регби-клуб ЦСКА
Анжелика Агурбаш
Эвелина Блёданс
Лучшие представители бизнес-комьюнити забрали свои заслуженные награды:
Пресс-центр "НСН" – Новостная служба года
Дуэт NORI – Музыкальный дуэт года
Professional Nail Boutique - Бренд №1 в Nail индустрии
Женская Академия "Minerva" - Startup года в сфере женского развития
Мадина Панабай - Эксперт года в области психологии, Авторский интенсив года;
Авеню-Москва – Лучшее агентство недвижимости;
Школа нумерологии Аллы Александровой - Лучшая школа нумерологии 2022 года
Иманкулова Валентина Александровна - Лучший переводчик сериалов тайского происхождения с английского на русский
Матвеева Ксения Александровна - Корпоративный психолог года
Dlevel Weddings - Свадебное агентство года
Компания Finist - Лучшая премиальная водка в категории CRAFT
Go show - Лучшие артисты WELCOME 2022
Граф Серго - Духовный Меценат года
Галямина Анна - Дизайнер вечерних платьев года;
Вишнякова Татьяна - Благотворительный проект года;
Виктория Стрекалина - Лучшее гастрономическое шоу;
Алла Кравченко - Лучший селебрити дизайнер
Сабит Алиев - Лучший руководитель года
Рами Хамуд - Современный подход к липоскульптуре тела. Лучший пластический хирург
Хазрет Кордов - Комплексная бьютификация лица и тела. Лучший пластический хирур
Клиника пластической хирургии "РАМИ" - Лучшая клиника пластической хирургии
Галина Гулевская - Лучшие обучающие курсы по инкрустации стразами
Денис Козлов - Ведущий года
Барданова Елена Игоревна - Парфюмерный стилист года
Лаура Григ - Вокальный коуч года
Эседова Марта - Косметолог Года
Ирина Йовович - Открытие года
Фото: пресс-служба
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