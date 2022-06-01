WOW Awards 2022: звёзды и победители

В усадьбе «Тайны Рублева», которая находится в историческом районе Рублевско-Успенского шоссе, состоялась долгожданная премия WOW Awards 2022.

Это уже VII национальная премия, которую проводит глянцевый журнал WOW во главе с Олесей Кожиной-Бословяк.

Цель мероприятия - отметить заслуги номинантов в различных сферах деятельности. На церемонии награждения присутствовали и звёздные гости:

Виктория Дайнеко Александра Трусова

Катя Лель Алика Смехова

Жан Милимеров DJ Archi

Вадим Богач Дмитрий Хаустов

Регби-клуб ЦСКА

Анжелика Агурбаш

Эвелина Блёданс

Лучшие представители бизнес-комьюнити забрали свои заслуженные награды:

Пресс-центр "НСН" – Новостная служба года

Дуэт NORI – Музыкальный дуэт года

Professional Nail Boutique - Бренд №1 в Nail индустрии

Женская Академия "Minerva" - Startup года в сфере женского развития

Мадина Панабай - Эксперт года в области психологии, Авторский интенсив года;

Авеню-Москва – Лучшее агентство недвижимости;

Школа нумерологии Аллы Александровой - Лучшая школа нумерологии 2022 года

Иманкулова Валентина Александровна - Лучший переводчик сериалов тайского происхождения с английского на русский

Матвеева Ксения Александровна - Корпоративный психолог года

Dlevel Weddings - Свадебное агентство года

Компания Finist - Лучшая премиальная водка в категории CRAFT

Go show - Лучшие артисты WELCOME 2022

Граф Серго - Духовный Меценат года

Галямина Анна - Дизайнер вечерних платьев года;

Вишнякова Татьяна - Благотворительный проект года;

Виктория Стрекалина - Лучшее гастрономическое шоу;

Алла Кравченко - Лучший селебрити дизайнер

Сабит Алиев - Лучший руководитель года

Рами Хамуд - Современный подход к липоскульптуре тела. Лучший пластический хирург

Хазрет Кордов - Комплексная бьютификация лица и тела. Лучший пластический хирур

Клиника пластической хирургии "РАМИ" - Лучшая клиника пластической хирургии

Галина Гулевская - Лучшие обучающие курсы по инкрустации стразами

Денис Козлов - Ведущий года

Барданова Елена Игоревна - Парфюмерный стилист года

Лаура Григ - Вокальный коуч года

Эседова Марта - Косметолог Года

Ирина Йовович - Открытие года

Фото: пресс-служба