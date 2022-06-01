Вход
ADV



Интересно
Все сюжеты
Ольга Зиновская

WOW Awards 2022: звёзды и победители

  • 179
  • 0
  • 01 Июня 202222:26

В усадьбе «Тайны Рублева», которая находится в историческом районе Рублевско-Успенского шоссе, состоялась долгожданная премия WOW Awards 2022. 
Это уже VII национальная премия, которую проводит глянцевый журнал WOW во главе с Олесей Кожиной-Бословяк.

Цель мероприятия - отметить заслуги номинантов в различных сферах деятельности. На церемонии награждения присутствовали и звёздные гости:

Виктория Дайнеко                                             Александра Трусова

Катя Лель                                                          Алика Смехова 

Жан Милимеров                                                 DJ Archi

Вадим Богач                                                      Дмитрий Хаустов

Регби-клуб ЦСКА

Анжелика Агурбаш

Эвелина Блёданс

Лучшие представители бизнес-комьюнити забрали свои заслуженные награды:

Пресс-центр "НСН" – Новостная служба года

Дуэт NORI – Музыкальный дуэт года

Professional Nail Boutique - Бренд №1 в Nail индустрии

 Женская Академия "Minerva" - Startup года в сфере женского развития

Мадина Панабай - Эксперт года в области психологии, Авторский интенсив года;

Авеню-Москва – Лучшее агентство недвижимости;

Школа нумерологии Аллы Александровой - Лучшая школа нумерологии 2022 года

Иманкулова Валентина Александровна - Лучший переводчик сериалов тайского происхождения с английского на русский

Матвеева Ксения Александровна - Корпоративный психолог года

Dlevel Weddings - Свадебное агентство года

Компания Finist - Лучшая премиальная водка в категории CRAFT

Go show - Лучшие артисты WELCOME 2022

Граф Серго - Духовный Меценат года

 

Галямина Анна - Дизайнер вечерних платьев года;
Вишнякова Татьяна - Благотворительный проект года;
Виктория Стрекалина - Лучшее гастрономическое шоу;

Алла Кравченко - Лучший селебрити дизайнер

Сабит Алиев - Лучший руководитель года

Рами Хамуд - Современный подход к липоскульптуре тела. Лучший пластический хирург

Хазрет Кордов - Комплексная бьютификация лица и тела. Лучший пластический хирур

Клиника пластической хирургии "РАМИ" - Лучшая клиника пластической хирургии

Галина Гулевская - Лучшие обучающие курсы по инкрустации стразами

Денис Козлов - Ведущий года

Барданова Елена Игоревна - Парфюмерный стилист года

Лаура Григ - Вокальный коуч года

Эседова Марта - Косметолог Года

Ирина Йовович - Открытие года

Фото: пресс-служба

 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2022
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru