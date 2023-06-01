XI Московский Конкурс Молодых Модельеров: твой образ — твоя драгоценность

24 мая в Москве на территории арт-квартала Басманный двор прошёл XI сезон Конкурса Молодых Модельеров. Более 25 российских брендов представили свои коллекции в новом формате.

Тема 2023 года – «Реликварий» – или вместилище для хранения ценных реликвий, имеющих сакральное значение. О ценностях, трепетно хранящихся в душах дизайнеров, они поведали в своих коллекциях. Бренды детской одежды также не остались в стороне. Представленному богатству интерпретаций и визуальных концепций можно только позавидовать.

«Здесь собрались очень креативные ребята, талантливые дизайнеры. Вы сами все увидите. Это будет перфоманс. Будьте с нами. Будьте с лучшими», — делится со-организатор и креативный директор МКММ Роман Побединцев.

В первом блоке участвовали бренды индивидуальной одежды. Нашлось место и коллаборациям — яркий пример Fama Clamosa и Samoshina Decor. Дизайнеры дополнили коллекцию платьев коронами ручной работы.

«Всё получилось спонтанно. Мои модели подходят и говорят: Саша, посмотри какие там короны! Мы подошли к Наталье, она представляет короны, и предложили ей сотрудничество. Люблю такое партнёрство, оно спонтанное и успешное», — рассказала Александра Кононенко, дизайнер и основатель бренда женской одежды Fama Clamosa.

Также на подиуме показали летние коллекции для детей. В них удачно совместили яркие дизайны и дышащие, удобные ткани. Все, что нужно для запоминающихся летних приключений.

«На подиуме вы увидите сегодня много света и тепла. Вся коллекция сделана из итальянских тканей. Я сегодня представляю летнюю коллекцию. Очень много будет брючных костюмов, комбинезонов, воздушных платьев», — рассказала Евгения Климкова, представитель детского бренда Klimkova Kids.

Второй блок был традиционно отведён конкурсной программе. Открыли показы ярким совместным шоу с официальным бьюти партнёром премиальной сети салонов "Caхар". Дефиле разрушило шаблоны и продемонстрировало многогранность темы этого года. У каждого свои реликвии. И хендмейд одежда из джинсы, сеток, обрывков ткани, цепей и молний не менее сакральна.

Неотъемлемой частью мероприятия являются дальнейшие перспективы, открывающиеся участникам. Опытные коллеги, ставшие резидентами основных недель моды в России и за рубежом, соседствуют с начинающими модельерами. Мероприятие помогает получить необходимые практику, гранты, продвижение и, не менее важные, полезные связи.

Социальный проект не планирует останавливаться на достигнутом и продолжит помогать начинающим модельерам в покорении модного Олимпа.

Автор: Вета Красильникова, Анастасия Цедякова, Егор Румянцев, Melon Rich

Фотограф: Красовская @krasovskaiaolya