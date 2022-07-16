8-9 июля в Ивановской области состоялся XVI Международный фестиваль моды «Плес на Волге. Льняная палитра». Фестиваль моды традиционно открылся показами Российского фестиваля детской моды, на котором представили свои коллекции порядка 20 детских театров моды.

Также в первый день фестиваля в целях поддержания региональных брендов Международная Академия KEUNE DESIGN провела три мастер-класса. О том, как провести идеальный показ, выстроить эффективную работу с заказчиком и создать профессиональный Backstage рассказали специалисты Наталья Антипова, Ольга Дубешко и Артем Каюков.

Для гостей Плеса действовали несколько выставочных проектов: 8 июля в 15:00 в Музее пейзажа открылась экспозиция Пучежской строчевышивальной фабрики, а экспозиция «Художественные промыслы Ивановского края» представила выставку «Живая линия судьбы. Традиции народного костюма» из коллекции известного собирателя и исследователя Сергея Глебушкина.

Второй день фестиваля открывал конкурсный показ дизайнерских коллекций. В 11:00 - в живом антураже волжских пейзажей российские дизайнеры показали 25 коллекций. Первой была презентована коллекция президента фестиваля, модельера Вячеслава Зайцева, посвященная памяти художника Борисова-Мусатова.

Участники конкурса вдохновлялись самыми разными темами: творчеством Андрея Тарковского и британской группы «Пинк-Флойд», пьесами Александра Островского и т.д. Объединяло всех дизайнеров одно - это экологические материалы от региональных производителей тканей. Добавим, что модельеры в своих коллекциях опирались также на национальные традиции и народные промыслы.

В 16:00 в Левитан-холле состоялся круглый стол, на котором эксперты индустрии моды обсудили вопросы формирования российского бренда и лицо отечественного дизайна на мировом рынке. Модераторами беседы в рамках круглого стола стали амбассадор российских дизайнеров Марина Дэмченко и заведующий кафедрой конструирования швейных изделий ИвГПУ Виктор Кузьмичев. К разговору о реформировании швейной отрасли в регионе присоединились не только столичные эксперты, но и гости фестиваля.

Важным мероприятием в обновленном формате фестиваля «Льняная палитра» в этом году стала стратегическая сессия, на которой представители ивановских текстильных предприятий, дизайнеры и руководители проекта «Экософия» обсудили самый важный тренд «Льняной палитры» 2022 – осознанное потребление и производство эко-тканей в регионе.

Особенность стратегической сессии – в ее практическом характере для реализации потенциала швейного производства Ивановской области, где более чем на 3000 предприятиях создается порядка 2/3 готовых российских тканей. Производители тканей рассказали о своих предприятиях, познакомились с байерами, поделились опытом работы с мировыми компаниями (Zara, IKEA). Генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций в Ивановскую область Юлия Туманова подчеркнула готовность региона поддерживать внедрение экопривычек и развивать экономику замкнутого цикла, а генеральный директор ООО «Смарт Хемп» Максим Уваров продемонстрировал шубу из конопли. К разговору также присоединился популярный дизайнер Роман Уваров.

Закрывал XVI Международный фестиваль моды «Плес на Волге. Льняная палитра» вечерний гала-показ на Торговой площади. Первым блоком мероприятия стали пять коллекций от молодых российских дизайнеров, модели которых выполнены из экологичных тканей ивановских производителей (льна от «ТДЛ Текстиль» и конопли от ООО «Смарт Хемп»). Также в этом году на гала-показе объявили победителей конкурсной программы, которым достался главный приз фестиваля – знак «Серебряный феникс».

Заключительным блоком гала-показа стали коллекции Виктории Андреяновой в коллаборации с фабрикой «Шуйские ситцы», Татьяны Клименко, Сергея Ефремова, Ирины Радыш и Ксении Демьяненко-Новиковой – напомним, ее коллекция «Поцелуй в лесу», была создана в сотрудничестве с 84-летней художницей Юлией Алешичевой. Финалом «Льняной палитры» стал показ президента фестиваля Вячеслава Зайцева – коллекцию мастера гости приняли, аплодируя стоя.

В нынешнем году знак «Серебряный феникс» присудили 8 коллекциям:

в студенческой номинации победил Творческий коллектив педагогов и студентов Кинешемского политехнического колледжа, коллекция: «Ситцевое нашествие»;

в промышленной номинации – сразу два победителя: ООО ТДЛ Текстиль, коллекция: «В ритме женщины» модельера Светланы Ткаченко и ООО «Лен и хлопок», коллекция: «Льняной шарм» модельера Анны Шевцовой;

в авторской победили модельеры Ольга Слатина и Ирина Будрейка с коллекцией «Память».

Специально изготовленные ювелирной компанией «Красная Пресня» знаки «Серебряный феникс» и подарки, учрежденные ООО «ТДЛ Текстиль» также нашли своих обладателей:

в студенческой номинации отметили Елизавету Афанасьеву и ее коллекцию: «Завражье» (Ивановский Государственный Политехнический Университет);

в промышленной номинации победила ООО фабрика НХП «Елецкие кружева» с коллекцией «Кружевные грезы» (модельер: Валерия Черных, художник: Светлана Фадеева);

в авторской номинации первой стала модельер из г. Донецка Ирина Радыш с коллекцией «Лето на Волге».

Кроме того, экспертный совет принял решение коллекцию театральных костюмов к пьесам А. Н. Островского автора Евгении Мокрецовой (Ивановский Государственный Политехнический Университет) рассматривать как внеконкурсную и вручить знак «Серебряный феникс».

Экспертный совет также подвел итоги Российского фестиваля детской моды - здесь «Серебряный феникс» присудили студии детской моды «Каламбина» Центра дополнительного образования детей Ивановского района (руководитель - Ольга Бобро).

Лауреатами Фестиваля стали:

в номинации «Этношик»:

- Студия мод «Театр образа» г.Шуя;

- Модельная студия «Чародейка», ФГБОУ «Международный центр образования «Интердом» им. Е.Д. Стасовой»;

- Театр моды «Fashion-style», «Ивановский детский дом «Ровесник»,

в номинации «Коллекция»:

- Театр моды «Алиса», Дворец творчества г.Иваново;

- театр моды «Лаборатория «Дизайн-мода», Центр внешкольной работы «На Сумском», г. Москва;

- Студия дизайна костюма «X-STYLE», Центр внешкольной работы «На Сумском», г. Москва.

Специальными призами Фестиваля награждены:

«за высокое декоративное мастерство коллекции»:

- Студия моды «ИСКУСНИЦА», МБУ ДО ДДТ № 3 г.Иваново;

- арт-студия «Мираж», МБУ ДО Дворец творчества г.Иваново;

«за воплощение национальных традиций в современном повседневном костюме»:

- Театр моды «КОКЕТКИ» ОГКОУ Ивановский детский дом «Звездный»;

- Студия моделирования одежды «Одежда, как творчество» Центр развития досуга, творчества и туризма «VIVAT», г.Киржач;

«за общее впечатление художественной выразительности коллекции»:

- Театр моды «Костюмер», ГУ «Центр культуры Витебск» г.Витебск Республика Беларусь;

- Школьный театр моды «Надежда» ОГКОУ «Вичугская коррекционная школа-интернат №1».

Фестиваль «Плес на Волге. Льняная палитра» - одно из самых ярких мероприятий в летнем событийном календаре Ивановской области. Это сформировавшееся фэшн-пространство для актуализации трендов модной индустрии, национальных традиций в ткани и одежде, сохранения, развития, поиска новых форм. Учредителями фестиваля являются правительство Ивановской области, Совет Плёсского городского поселения, областная общественная организация Клуб «Деловая женщина».

Материал предоставлен организаторами.