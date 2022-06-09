XXVI Международный благотворительный турнир в МКК

3 июня в «Москоу Кантри Клаб» (филиал ГлавУпДК при МИД России) прошел XXVI Международный благотворительный турнир по гольфу, приуроченный к Международному дню защиты детей. В этот день в загородном клубе прошел настоящий праздник дружбы, спорта и детства: на поле вышло 80 гольфистов из России, Индонезии, Италии, Таиланда, Вьетнама, а юных гостей ждала насыщенная программа познавательных и развлекательных мероприятий.

Мероприятие открыл руководитель ГлавУпДК Вячеслав Фатин: «Это доброе начинание живет уже 26 лет, за свою долгую историю турнир стал настоящим праздником спорта, семьи и детства, внимательного и чуткого отношения друг к другу, заботы и созидания. И это не случайно – ведь гольф сближает людей, способствует гармонизации личности и прекрасному общению. Но, главное, мы смогли оказать помощь многим детям, так нуждающимся в тепле и поддержке!», – сказал он, отдельно поблагодарив МИД России и партнеров турнира за многолетнюю поддержку, без которой бы инициатива не жила на протяжении десятилетий.

В этом году благотворительные средства были направлены в Фонд помощи хосписам «Вера», Фонд «Дом с маяком», Благотворительный фонд Константина Хабенского, Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни»), Благотворительный фонд «Важные люди», а также в Среднюю школу-интернат МИД России. Соответствующие сертификаты представителям фондов вручили Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 7-ми кратная чемпионка мира Маргарита Мамун; четырехкратная чемпионка России, многократный призер чемпионатов Европы, Чемпионка мира среди юниоров, первая в истории России Олимпийская чемпионка в индивидуальном зачете среди женщин Аделина Сотникова; телеведущая и актриса Аврора; актер Владислав Канопка

С приветствием к гостям обратились первый заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков и директор Ассоциации гольфа России Александр Кочетков, также вышедшие в этот день на гольф-поле. Настоящим украшением церемонии стало яркое выступление воспитанников Школы-интерната МИД России, воспитанники которой представили невероятные по красоте танцевальные и музыкальные номера.

В день турнира в «Москоу Кантри Клаб» развернулся фестиваль, средства от продажи билетов на который также были направлены на благотворительные цели. В празднике приняли участие и воспитанники детских домов. День открыла утренняя зарядка на свежем воздухе от Аделины Сотниковой. На берегу реки разместились научные, игровые, спортивные и творческие зоны, а главная сцена приняла театральное представление для всей семьи: актеры театра «Экспромт» представили альтернативный взгляд на историю о Красной Шапочке. Попробовать себя в качестве актера, спортивного врача, криминалиста и парфюмера ребята смогли в городке профессий «Кидзания». В лектории прошли крио-шоу, беседа с космонавтом Сергеем Рязанским, беседа о важности сохранения экологии и интерактивная лекция о возможностях человеческой памяти. Главным событием вечера стал концерт под открытым небом с участием групп Burito и Интонация, Grinkevich и 1380, а также музыкальных исполнителей Асия, Тося Чайкина, Tasiia, Нюта, Polina Chili, Веснушка.

Гости смогли полакомиться вкуснейшими угощениями: здоровым мороженым, сырами, мясной продукцией, блинчиками и медом от представителей фермерских угодий Московской области. Церемонию закрытия турнира, продолжавшегося целый день, провел актер, композитор, певец и продюсер Виталий Гогунский. Первое место заняла команда, в которую вошли: Татьяна Сухинина, Дмитрий Сухинин, София Сухинина, Стефан Стефанович. Серебро у Ирины Ващенко, Алексея Филатова, Андрея Бородаевского и Геннадия Соколова. Бронзовые призеры турнира: Александр Тимошин, Юрий Шаров, Сергей Дильтаев, Мария Вишнякова.