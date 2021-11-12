Яна Левенцева: 8 предметов гардероба, которые превратят вас в настоящую итальянку

Итальянки с рождения обладают безупречным вкусом и точно знают, что такое вневременной стиль. Мы встретились с популярным travel-блогером Яной Левенцевой, чтобы узнать из чего же состоит гардероб любой миланской модницы.

Итальянки наравне с француженками считаются самыми модными девушками, за которыми повторяет весь мир. Они одеваются актуально и при этом вне времени, всегда привлекают внимание своей беззаботностью, независимостью и любовью к экспериментам, в том числе и со своим имиджем. Милан уже давно стал меккой для всех, кто обожает историю моды и тренды. Поэтому к стилю итальянских девушек стоит присмотреться особенно внимательно. Рассказываем про восемь главных вещей, которые есть у каждой жительницы этой страны (и которые стоит присмотреть для собственного гардероба).

Белье

Правильное женское белье сделает силуэт безупречным и итальянки знаю это как никто другой, поэтому не экономят на нем ни одного евро. Дорогие и качественные фасоны от итальянских марок — настоящая слабость миланских красавиц, и, собираясь на праздник, они большее внимание уделяют именно пикантному комплекту, а только потом уже платью.

Джинсы

В гардеробе итальянок всегда есть много джинсов, ведь комфорт в приоритете у жительниц этой страны. Причем встретить модницу в джинсах можно как в ресторане, так и к в театре. Однако смотреться диким это не будет, ведь они умело обыгрывают деним элегантными вещами и яркими аксессуарами.

Кардиган

Кардиган есть у каждой итальянки: он должен быть обязательно безупречного качества в пастельном или черном цвете. Эта незамысловатая модель часто становится главной частью многослойных образов, наравне с жакетом или жилеткой, да согреет в осеннюю прохладную он ни чуть не хуже свитера. Поэтому если вы все еще сомневались, то смело дополняйте кардиганами свой гардероб в этом сезоне, но не тонкими, она уже вышли из моды.

Шарфы, платки и палантины

Итальянки обладают особым талантом носить шарфы и платки. Умение комбинировать и составлять образ поражает. Небрежно обмотанный шарф или яркие косынки из натуральных тканей всегда эффектно дополняют образ в осенне-зимний период. Черный тренч, кожаные перчатки, шляпа и обязательно завершающий штрих — яркая косынка или шарф.

Украшения

Итальянки очень эмоциональны, и они всегда активно жестикулируют во время разговора. Поэтому на руках, на пальцах, на запястьях всегда много браслетов, колец, подвесок. В украшениях, в основном, используют бижутерию и носят сразу несколько комплектов. При выборе обращают на крупные и массивные украшения с натуральными камнями или варианты в винтажном стиле.

Солнечные очки

У каждой итальянки найдется целая коллекция солнечных очков. Наравне с платками и массивными украшениями, очки — один из любимых атрибутов гардероба миланских модниц. Помимо утилитарной защиты от солнечных лучей, дымчатые стекла привносят в образ флер загадочности, который лишь подчеркивает обаятельность. Так что, не пренебрегайте ими и по совету опытных итальянок прикупите себе несколько моделей: одну базовую и одну трендовую. Причем, если на первой экономить не стоит, то вторую можно присмотреть и в более бюджетном сегменте.

Обувь

В повседневной жизни итальянки предпочитают обувь на низком каблуке. Высокий каблук — это всегда на торжественный и особый случай. Удобная обувь на сплошной подошве прекрасно сочетается и с классическим брючным костюмом, и с джинсами, и с платьем.