Яна Яворская: Первая фотосессия малыша - сложности и радости для каждой мамы

Секретами фотосессии новорождённых и дать несколько советов согласилась Яна Яворская. Как всё таки правильно готовиться к фотосъёмке и на что стоит обратить внимание при выборе фотографа для своего крошки-малыша?

Яна – профессиональный фотограф с огромным, 20 летним стажем в области фотографии, работала в популярных московских журналах и фотоагентствах светским фотографом, работая о звездами. Проводила коммерческие, а также клиентские съемки в Москве и за границей снимая свадебные торжества.

После рождения ребенка последний 5 лет расширила свои знания и услуги в области детской фотографии, а также стало все больше появляться запросов от уже своих постоянных клиентов - работает с малышами с 2017 года, за более чем пять лет в ее руках и объективе камеры побывало более чем 300 малышей возрастом от 5 дней рождения до месяца.

Да, именно малышей от 5 до 30 дней, а иногда и позже я беру на первую фотосессию новорождённых. Помимо общепринятых правил, что фотосессия должна проходить в первые 2 недели от рождения малыша, я придерживаюсь правила –«если мама хочет-почему нет». Так как на это есть причины у мам, бывает закрутились и забыли, бывает что какие-то сложности по здоровью и хочется окрепнуть после рождения малыша и другие личные нюансы.

Первые две недели общепринято для рекомендации проведения фотосессии новорожденных, потому то у ребенка еще нет коликов и газиков, он может принять позу эмбриона и сложиться нужную позу в реквизите, но поверьте за годы опыта скажу вам, что проблемы могут быть и у семидневного ребёнка, тк каждый малыш индивидуален, то проблемы бывают как с коликами и газиками, так и с не налаженным грудным вскармливанием и прочими моментами.

Я работаю с каждым малышом индивидуально, обычно использую разный реквизит, так как некоторые малыши хорошо ложаться на животик или бочок в одну корзинку или кроватку, а другие малыши предпочитают уснуть на спинке и для них я буду использовать другой реквизит или же бинбег с фоном. Об этом не нужно думать мамам, самое главное о чем стоит подумать так это выбрать те образы или цветовую гамму реквизита и одежды, которая больше придеться вам по вкусу.

В моей фотостудии представлен полный ассортимент премиум костюмов от лучших мастеров по пошиву одежды для фотосессии новорожденных и реквизита для малышей, обычно родители хотят, чтобы сьемка проходил у них дома, чтобы им не ездить с новорождённым в студию, я с удовольствием приезжаю на дом.

Тематическая фотосессия грудничков в домашних условиях – это не так дорого, но зато очень памятно. Получив возможность запечатлеть каждую складочку, каждый миниатюрный пальчик, каждую ресничку, Вы не пожалеете о потраченных деньгах – это я Вам гарантирую! Ребенок уже через 1 месяц будет выглядеть совершенно по-другому и вы не вернете этот момент, когда ребенок совсем кроха.

Доверие –самый большой принцип, на котором строится взаимодействия фотографа и мамы. Люблю затрагивать тему психологии и личного контакта, и хочу каждой маме посоветовать прежде чем гнаться за ценой или какими-то сложными образами, понаблюдать за фотографом, позвонить лично, поговорить, задать интересующие вопросы и уже в процессе общения понять, тот ли человек перед вами, которого вы с радостью впустите к себе в дом и дадите работать с вашим маленьким недавно родившимся ребенком.

Конечно чаще всего ньюборн фотографа –это уже мамочки со стажем или прошедшие не один курс по работе с грудничками обычно есть негласное правило среди фотографов-работать с только безопасными позировками, какие бы идеи вам не показывала мама на фотографиях, которые она хочет, есть одно НО, ни все дети лягут в позу «лягушки» или же в другую сложную позировку. Это нужно учитывать и быть открытыми к диалогу.

Лучше своего малыша доверить профессионалу с опытом, а не новичку, потому что если вам не понравится результат, вы уже не повторите данную фотосессию с учётом того, что пройдет время быстро и ребёнок попросту перестанет быть новорождённым.

У Вас есть возможность ознакомиться с её работами, а также если есть желание обучиться работе с детьми и открыть для себя невероятно нежное направление в фотографии. Вы можете смело обращаться к ней https://newbornfotostudio.ru/