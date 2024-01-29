Яркие подклады студии стиля «КЁ»

В середине 90-х подкладки для костюмов причудливых цветов считались признаком дорогого ручного пошива Пол Смит и Тимоти Эверест по-прежнему ими увлекаются. Насколько они популярны в наши дни?

Если вы никогда раньше не покупали костюм, сшитый на заказ, вам вряд ли, предоставляли возможность выбора подкладки для вашего костюма. Вместо этого дизайнер выбирает его для вас и чаще всего он не отличается ни цветом, ни стилем. Когда вы шьете одежду на заказ у вас есть возможность выбрать подкладку самостоятельно. Возможно, вы единственный, кто регулярно видит свою подкладку, однако почему это мешает вам выбрать что-то уникальное?

Уникальная подкладка – это признак того, что ваш портной и Вы уделили внимание. Можно сказать, что подкладка пиджака или пальто так же важна для образа костюма как ширина лацканов или расположение горловины. В уникальной подкладке нет ничего безвкусного или кричащего, это просто вопрос личного стиля. Подкладка пиджака придает одежде вес и структуру. Она также делает его теплее и комфортнее в прохладную погоду. Пиджак с хорошей подкладкой будет сидеть на теле мужчины более ровно, уменьшая любые складки. Кроме того, его намного легче надевать. Если вы когда-либо были на примерке, вы знаете, что пиджак без подкладки может натягивать рубашку. Более того, подкладка скрывает внутреннюю конструкцию пиджака. Хотя может быть очень интересно посмотреть на его внутреннюю работу – подкладка гораздо эстетичнее! А для самых любознательных клиентов, в студии стиля «КЁ» на Проспекте Мира представлен демонстрационный пиджак, на котором можно увидеть «внутренности» пиджака. Подкладочные ткани могут быть изготовлены из самых разных тканей и даже из тончайшего шелка. А также можно использовать вискозу и бембергский шелк - это высококачественная синтетика, которая отличается долговечностью и очень удобна в носке.

В студии стиля «КЁ» представлен большой выбор подкладки разных цветов и различных рисунков. «Мы уверены, что каждый клиент найдет что-то особенное для себя в представленных в студии подкладках. В этом году мы заключили эксклюзивный договор с фабрикой, изготавливающей подкладочные материалы. Наши клиенты могут быть уверены, что таких подкладов, как у них не будет больше ни у кого. Для нас это очень важное, волнительное и вдохновляющее на дальнейшее развитие событие. И, в связи с этим, мы решили поделиться своей радостью, своей положительной энергией с нашими клиентами и до конца зимы при заказе в нашей студии пиджака с подкладом каждый клиент получит в подарок платочек в тон подкладочной ткани», - поделились создатели студии «КЁ» — Дарья и Андрей.