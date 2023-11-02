Яркие события ноября и декабря

В холодные осенне-зимние дни хочется как можно меньше проводить времени на улице. По крайней мере, пока не выпадет пушистый чистый снег. А значит, самое время уделить внимание культурной программе столицы. Предлагаем топ-7 самых насыщенных и ярких событий уходящей осени: театрализованное шоу электронной музыки, мировую кинопремьеру, вечеринку в стиле 90-х, день рождения рок-звезды, встречу с любимыми героями из детства и необычное путешествие в мир волшебства.

Премьера drum’n’bass спектакля Пиратская Станция. Atlantis

4 ноября в VK Stadium состоится московская премьера drum’n’bass спектакля Atlantis от культового фестиваля «Пиратская Станция». Любителей электронной музыки ждет грандиозное шоу в постановке современных режиссеров при участии театральных и цирковых артистов, каскадеров и танцоров. Мощнейшие декорации и оригинальные спецэффекты превратят фестиваль электронной музыки в настоящий театр. В 2023 году спектакль посвящен тайне исчезновения Атлантиды — мифического государства-острова, сгинувшего в пучине океана. Участниками Atlantis станут ведущие российские и зарубежные drum’n’bass артисты: Bons (Сербия), Tobax (Германия / Россия), Drummatix, Subwave, Tantrum Today, Nais, Gvozd, MC Smoky D и другие.

«Космос» с Викторией Исаковой

11 и 12 ноября в Московском драматическом театре им. А.С. Пушкина состоятся показы спектакля «Космос» с Викторией Исаковой в главной роли. Татьяна живёт в провинциальном городке и работает учителем английского в той же школе, которую когда-то окончила сама. В её жизни нет ничего стоящего, унылые серые дни тянутся один за другим: школа-дом-школа-дом. Но внезапно она узнаёт, что в городок собирается приехать знаменитый лётчик-космонавт, он же её бывший одноклассник и первая любовь… У Татьяны появляется надежда на чудо, а сердце героини начинает биться быстрее.

Фото - Илья Варданян

Новый фильм Романа Полански

23 ноября в российских кинотеатрах состоится премьера фильма Романа Полански “Дворец”. Картина культового оскароносного режиссера рассказывает о событиях, случившихся 31 декабря 1999 года: роскошный отель в Швейцарии и его гости-миллионеры готовятся к самому долгожданному Новому году. Впереди ночь, полная самых разных причуд, пороков и странностей богатых и знаменитых… Особенно впечатляет актерский состав нового фильма Полански: главные роли исполнили неподражаемый Микки Рурк, очаровательная Фанни Ардан, обаятельный Оливер Мазуччи, а также самый востребованный российский актер Александр Петров. Пропустить такое кинокомбо точно нельзя!

“Назад в будущее” от “Супердискотеки 90-х”

2 декабря в МТС Live Холл состоится главный ретромегадэнс страны «Супердискотека 90-х». В этом году концерт пройдет под лозунгом «Назад в будущее!» и отправит зрителей в невероятное путешествие во времени по мотивам одноименной культовой научно-фантастической трилогии режиссера Роберта Земекиса. В этот вечер каждый гость вместе с персонажами оскароносного фильма сможет вернуться, как Марти МакФлай, на тридцать лет назад и вспомнить самые яркие моменты своей юности под музыку 90-х и 00-х. Выступят: КАР-МЭН, «Мальчишник», «Вирус», Света, «Блестящие», Оксана Почепа (Акула), «Отпетые Мошенники», Оксана Ковалевская (ex. KRASKI), Мистер Малой, золотой состав «Стрелок», Ирина Салтыкова, Total / Cherkunova, Игорёк, Revoльvers и многие другие. Для полноты ощущений не забудьте про дресс-код вечеринки: лосины, варенки, малиновые пиджаки с трениками, «петушки» и кепки, клипсы, барсетки и яркие мейки.

Эстрадно-рок-н-ролльный день рождения Сергея Мазаева

7 декабря на сцене Светлановского зала Московского международного Дома музыки солист группы «Моральный кодекс», заслуженный артист России Сергей Мазаев представит новую программу в свой день рождения. Концерт впервые объединит сразу несколько проектов музыканта: Эстрадный оркестр Сергея Мазаева, Queentet Сергея Мазаева и группу “Моральный кодекс”. Основу программы определили музыкальные пристрастия именинника. Это и мировые хиты, и известные шлягеры советских композиторов, и песни из репертуара группы «Моральный кодекс». Все эти произведения обрели новое звучание в сопровождении оркестра. По признанию самого музыканта, ему всегда хотелось исполнять музыку, выходящую за рамки уже существующих проектов. Именно таким живым организмом и стал Эстрадный оркестр Сергея Мазаева.

Шоу-мюзикл Чебурашка

Для уютного семейного досуга приглашаем в Остров Мечты: здесь любимый всеми с детства персонаж — Чебурашка — вышел с киноэкрана на большую сцену! Масштаб шоу впечатляет: сложные многоуровневые декорации сменяют друг друга в такт сюжету. В постановке задействованы чемпионы мира и абсолютные чемпионы Европы по акробатике, артисты Cirque du Soleil и Todes, звезды проекта «Танцы на ТНТ». Постановщик шоу — цирковой режиссер, солист Cirque du Soleil, автор уникальных трюков, вошедших в энциклопедии циркового искусства Андрей Кольцов. Забавные шалости главного героя и его друзей подарят всем зрителям незабываемые эмоции. Дети будут в восторге от интерактивов, а взрослые вспомнят свое детство и с улыбкой на лице насладятся яркими номерами и остроумными диалогами персонажей. Также стоит заранее позаботиться о впечатлениях на период новогодних каникул и заранее приобрести билеты на праздничное шоу от пушистого друга всех детей.

Обучение в Академии Волшебства

В самом центре Москвы, в исторической усадьбе Салтыковых-Чертковых расположилась загадочная резиденция Министерства Магии — масштабного семейного центра, где под одной крышей собрано все волшебство мира. В программу включены: иммерсивно-интерактивный спектакль, иллюзионное шоу, посещение загадочной Картинной Галереи, урок волшебной артефактологии в Музее Магии, познавательные мастер-классы и увлекательные испытания в формате квеста. Каждый начинающий чародей здесь может стать студентом Академии Волшебства и пройти обучение на одном из факультетов. Также не упустите шанс погрузиться в Волшебный мир Новогоднего GRAND MAGIC — праздничной программы от Министерства Магии. С 20 декабря по 7 января юных волшебников и волшебниц ждет уникальное иммерсивное путешествие, завораживающие визуальные эффекты, интерактив с неподражаемыми сказочными персонажами, познавательные активности в формате квестов, мастер-классов и многое другое. Шоу обещает стать самым незабываемым праздничным событием для всей семьи!