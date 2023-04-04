30 марта в Гостином дворе стартовала самая масштабная ярмарка современного искусства - Art Russia 2023. Уже 4-ый год подряд знаменитый искусствовед Елизавета Фролова совместно с Корпорацией «Синергия» организуют это потрясающее мероприятие.

Галереи, художники, скульпторы, фотографы, образовательные проекты и многие другие представители творческой элиты страны заняли стенды и демонстрируют посетителям свои работы.

За первые 2 дня ярмарку уже посетило больше 6000 тыс человек и огромное количество российских звезд, блогеров, коллекционеров.

Многие из них пополнили свои коллекции представленными экспонатами.

Деятель искусства Виктория Шелягова приобрела в подарок внуку работу художника Антона Ковригина.

В то же время ей очень понравилась картина Макса Башева на стенде галереи Толстого, но купить ее Виктория не решилась. Узнав об этом, супруг Виктории тайно приобрел произведение искусства и на следующий день приподнес его в качестве сюрприза.

Телеведущая Аврора посетила многие стенды, но пришла к выводу, что "Как всегда, лучшие работы в галереи Полины Аскери".

Модный дизайнер Влад Лисовец провел своим подписчикам буквально мини-экскурсию по ярмарке. Больше всего его поразила картина Алишера Кушакова на стенде галереи GRIG ART.

Тимати настолько понравилась экспозиция 2023 года, что он посетил выставку дважды, забрал себе в коллекцию целых 4 работы художника Ильи Спиченкова (SPICH) и работу Олегу Цыбы. Также Тимур Ильдарович попробовал себя в роли художника на стенде VK - место встречи изменить нельзя, а помогала ему в этом нейросеть.



