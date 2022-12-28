YOU WANNA x ARNY PRAHT выпустили яркую коллаборацию
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28 Декабря 202221:35
YOU WANNA совместно с брендом ARNY PRAHT представили сумку в
двух дерзких цветовых вариантах.
Взяв за основу бестселлер бренда ARNY PRAHT, модель Chumbley,
YOU WANNA подарил ей новое прочтение. Два трендовых варианта –
черный лак и color-block – отражают ДНК бренда, идеально сочетаясь с
одеждой из коллекций.
Стильная округлая форма каркасной сумки идеально дополнит как
повседневный, так и праздничный образ. Несмотря на компактные размеры,
модель очень емкая и ее внутреннее пространство устроено таким образом,
чтобы владелица смогла без проблем поместить в нее все необходимые вещи
– от мобильного телефона до блеска для губ.
Актуальный дизайн и практичность сумки YOU WANNA x ARNY PRAHT
сделают ее одним из самых любимых аксессуаров в вашем гардеробе.
Сумки представлены как в онлайн, так и в оффлайн магазинах YOU
WANNA. У бренда ARNY PRAHT они доступны в онлайн и в магазинах,
которые расположены в Москве и Санкт-Петербурге.
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