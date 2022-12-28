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Софья Румянцева

YOU WANNA x ARNY PRAHT выпустили яркую коллаборацию

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  • 28 Декабря 202221:35
YOU WANNA совместно с брендом ARNY PRAHT представили сумку в двух дерзких цветовых вариантах.   Взяв за основу бестселлер бренда ARNY PRAHT, модель Chumbley, YOU WANNA подарил ей новое прочтение. Два трендовых варианта – черный лак и color-block – отражают ДНК бренда, идеально сочетаясь с одеждой из коллекций.   Стильная округлая форма каркасной сумки идеально дополнит как повседневный, так и праздничный образ. Несмотря на компактные размеры, модель очень емкая и ее внутреннее пространство устроено таким образом, чтобы владелица смогла без проблем поместить в нее все необходимые вещи – от мобильного телефона до блеска для губ.   Актуальный дизайн и практичность сумки YOU WANNA x ARNY PRAHT сделают ее одним из самых любимых аксессуаров в вашем гардеробе. Сумки представлены как в онлайн, так и в оффлайн магазинах YOU WANNA. У бренда ARNY PRAHT они доступны в онлайн и в магазинах, которые расположены в Москве и Санкт-Петербурге.
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