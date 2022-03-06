Юбилейный магазин Geox открылся в ТРК VEGAS Крокус Сити

1 марта 2022 года в ТРК VEGAS Крокус Сити состоялось открытие нового магазина итальянского бренда Geox. Пространство площадью 120 квадратных метров расположилось на втором этаже торгового центра.

Новый магазин стал 30-м юбилейным магазином в составе собственный розницы бренда, и 80-м по счету в России, что свидетельствует о стабильном развитии этой уникальной торговой марки. Комментируя открытие магазина, генеральный менеджер Geox в России Сергей Шувалов подчеркнул: «несмотря на то, что последние годы были очень непростыми для всего ритейла, за период пандемии нам удалось не только сохранить все наши магазины, но и открыть 12 новых».

Магазин в ТРК VEGAS Крокус Сити открыт в дизайнерской концепции X-Store, которая отражает ключевые критерии бренда: современные технологии, прогрессивный дизайн, комфорт, рациональное использование ресурсов и производство с минимальным воздействием на окружающую среду. Пространство магазина оформлено в стиле лофт. Интерьер выполнен из дерева, необработанного бетона, металла и керамики. Все материалы соответствуют международным стандартам в области экологичного строительства и отделки. Концепция X-Store ярко демонстрирует значимость инновационных технологий для бренда Geox и их место в развитии компании.

В магазине Geox в ТРЦ Vegas в Крокус Сити представлены коллекции женской, мужской и детской обуви, а также верхняя одежда сезона Весна-Лето 2022. Новая коллекция отражает современные тенденции, стремление к комфорту и значимый экологический аспект производства. Ключевые технологии марки связаны с дышащими, водоотталкивающими и амортизирующими свойствами моделей. А разнообразие ассортимента и неповторимый итальянский стиль продукции Geox раскрывает основополагающий принцип бренда – удобная обувь и верхняя одежда на все случаи жизни.