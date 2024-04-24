Юлия Александрова, Юрий Колокольников, Михаил Башкатов в фильме «Мой дикий друг»

Стартанули съемки фильма «Мой дикий друг» - истории для всей семьи о приключениях семиклассника Саши и дикого лисенка, спасенного мальчиком из рук браконьеров. В роли Саши – Елисей Чучилин, а также в фильме снимались Юля Александрова, Юрий Колокольников, Максим Щеголев, Евгений Шварц, Михаил Башкатов и другие.

Авторы проекта вдохновлялись одной из самых популярных детских книг – «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Кинопрокатная компания «Наше кино» выпустит картину в прокат 8 августа 2024 года.

Семиклассник Саша Меньшиков заканчивает учебный год в новой школе и живёт со своей тётей Ниной в маленьком живописном городке. Мама Саши, известный учёный, на время своей очередной экспедиции привезла его сюда из Москвы. С одноклассниками у Саши не заладилось, после школы он часто в одиночестве гуляет на природе. Однажды в лесу Саша находит маленького лисёнка, попавшего в капкан. Узнав, что за лисёнком охотятся браконьеры, мальчик прячет его в землянке в глубине леса и начинает выхаживать. С этого момента начинается трогательная и полная приключений история о дружбе, ответственности и справедливости.



В производстве картины приняли участие компании Смарт Фильм, Пропеллер Продакшн, Интерфест, Свердловская киностудия, Союзмультфильм. Режиссер – Анна Курбатова. В роли продюсеров выступили Григорий Подземельный, Михаил Курбатов и Виктор Шадрин. Фильм снят при поддержке Фонда кино.

«Мой дикий друг»

Дата релиза: 8 августа 2024 года

Дистрибьютор: Кинопрокатная компания «Наше кино»

Режиссер: Анна Курбатова

Продюсеры: Григорий Подземельный, Михаил Курбатов, Виктор Шадрин

Авторы сценария: Анна Соболевская, Анна Курбатова, Надежда Гончарова, Ирина Ильинская

Оператор: Сергей Чистяков

Художник-постановщик: Полина Череда

Художник по костюмам: Надин Дей

В ролях: Елисей Чучилин, Юля Александрова, Юрий Колокольников, Максим Щеголев, Евгений Шварц, Михаил Башкатов, Ольга Смирнова и другие.

Возрастной рейтинг: 6+