15-ая торжественная церемония награждения Brand Awards 2024 состоялась в ресторане “Подмоскоvные Vечера”.

Церемония вручения премии была задумана продюсером Артёмом Сорокиным в 2008 году. Ежегодно Brand Awards выбирает трендсеттеров в абсолютно разных сферах: путешествия и премиальный отдых, спорт и развлечения, красота и мода, здоровье и велнес, благотворительность и меценатство. Кроме того, номинантами на премию стали самые достойные представители из сферы ресторанного бизнеса и девелопмента.

В этом году организаторы премии выбирали победителей среди 154 номинантов и 37 категорий. Награждение победителей как и всегда, сопровождалось насыщенной программой, выступлениями любимых артистов и подарками от партнеров премии - бренда селективной интерьерной парфюмерии Tonka perfumes, бренда косметики Felinger, сети парфюмерных магазинов Рив Гош, нейрокосметики NanoAsia, fashion-пространства Instyle zone.

Праздничную атмосферу для гостей создавали удивительное шоу женских голосов Сопрано Турецкого, Юлия Савичева, Александр Шоуа, Сурен Платонов, Саша Орлов, Ольга Шультайс, Маша Зайцева, Диана Гурцкая, Алина Секержицкая, Бакс (Руслан Тагиев), Дигер, Наталия Власова. Катя Лель исполнила свой уже всемирно известный трек “Мой мармеладный”, чем произвела абсолютный фурор вечера и получила награду в номинации “Мировой музыкальный тренд”.

Неизменные ведущие церемонии – Юлия Барановская, Максим Привалов, Эльмира Аббасова и Костя Bravo. На протяжении всего вечера они вручали награды успешным персонам страны.

На протяжении всего вечера партнеры церемонии Organika и Chateau Tamagne угощали гостей напитками и коктейлями. Также гости мероприятия могли попробовать черную икру от производителя «Золото Каспия», который стал партнером 15-ой церемонии Brand Awards. Дегустационные зоны на просторной веранде ресторана расположили партнеры мероприятия сигарный клуб Варварка III и чайный дом VANTEA.

В этом году лучшим косметическим брендом был объявлен NANOASIA. Сетью магазинов парфюмерии и косметики года назвали “Рив Гош”. Звание “Премьера года” получили бутиковые апартаменты D`orro Mille, а лучшим коттеджный посёлком нового поколения объявлен “Князев Град”.

Лучшим загородным рестораном названы “Подмоскоvные Vечера”, а проект “Балаган” был признан лучшим гастрономическим театром. Radisson Завидово стал лучшим загородным отелем для семейного отдыха. Кардов Хазрит Музаринович был объявлен лучшим пластическим эстетическим хирургом. Лучшим семейным глянцем объявили Babyer. Открытием года стал бутик Российских дизайнеров WIN WAY. Лучшим отелем с оздоровительными программами стал оздоровительный центр “Роза ветров”. Анна Кацман получила награду “Персона с обложки”. Лучшее телевизионное шоу “СуперСтар!”.

Благотворительным проектом года стал “Слон Добра”.

Диана Гурцкая и Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая (За вклад в развитие музыкального искусства и социальной интеграции), Марк Григорьевич Розовский (За вклад в театральное искусство), Русская Медиагруппа Музыкальная премия «Звезды Хайпа» (Лучшее музыкальное шоу), Аника Керимова, Мартин Киркоров и Максим Ситник (Коллаборация года), Ольга Шахова (Лучший дизайнер верхней одежды), ALEKSANDERSIRADEKIAN VOYAGE (Лучшая коллекция кашемира и шерсти), Олеся Судзиловская #SudziBeauty (Лучшая Beauty рубрика в социальных сетях), Tonka perfumes Moscow (Лучший бренд селективных интерьерных ароматов), Бренд Анны Макаровой "Идеальный баланс" и "Идеальный перекус" (Лучший молочный продукт), Руки вверх бар (Лучшие танцевальные бары), Varvarka III (Лучший сигарный клуб года), Ольга Шультайс (Музыка со смыслом), Алина Секержицкая (Нео Шансон), Orka Hotels LOTUS BEACH MARMARIS (Лучший семейный отель в Мармарисе), Агентство путешествий «Мама, я не дома» (Лучшее агентство авторских путешествий по Восточным странам), OldOman (Лучший туроператор в Омане для граждан России), Armada (Лучшее охранное агентство), Сеть фитнес-клубов С.С.С.Р. (Лучший фитнес-клуб), Indoor TV (Самый эффективный канал коммуникации), Fashion TV (Лучший телеканал о моде), Organika (Самый экологичный алкогольный напиток России).

Вечер завершился праздничным тортом, который специально для церемонии изготовил шеф кондитерского дома “Алтуфьево” Рамазан Хаметов.

Официальными информационными партнерами церемонии выступили The Voice Mag, OK Magazine, Lis Channel, Dessert Report, Babyer, Жара Media, Indoor TV и Fashion TV.