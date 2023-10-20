Юрий и Инна Жирковы, Александр Сирадекиан, Татьяна Котова и др.гости светского показа фильма "Синий жук"

19 октября в ТЦ «Кунцево Плаза» состоялся светский показ фильма «Синий жук» и в честь него- мексиканская вечеринка фестиваля LIKE FEST.

Перед просмотром фильма гости по традиции собрались в тематической фотозоне фестиваля выполненной в стиле дома главного героя из Мексики и его семьи. Дом семьи Рейес принимал звездных гостей и блогеров, которых угощали бургерами от Black Star Burger, пивом El Capulco, и коктейлями на основе джина Broom. За музыкальную атмосферу вечера отвечали живые музыканты -мариачи, под их зажигательные песни гости пустились в пляс. Вдохновившись атмосферой Мексики гости отправились в зал кинотеатра Mori Cinema Кунцево смотреть фильм о подростке Хайме Рейес,

который получил подарок судьбы и стал супергероем.

Среди гостей: Юрий и Инна Жирковы с дочкой Миланой, Сирадекиан Александр с женой Елизаветой с их дочерью Эммануель, Татьяна Котова, Мирослава Михайлова, Елена Борщева, Виталий Абдулов, Екатерина Дробыш с сыном Никитой, Ирина Пудова с дочками, Поля Полякова, Виктория Герасимова, Марина Лизоркина (ex.Серебро), Антонина Клименко, Татьяна Миловидова (ex.Банд’Эрос), Светлана Пырескина, Наталья Которева и др.