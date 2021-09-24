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Бижутерия, украшения, драгоценности (672)
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Елена Третьякова

ЮВЕЛИРОЧКА представила новые модели колец с подвижными элементами

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  • 24 Сентября 202112:06
Сюжеты: Бижутерия, украшения, драгоценности

Интернет-магазин «Ювелирочка» представляет капсульную коллекцию трендовых моделей колец с подвижными элементами. Кольца из серебра 925 пробы заключает в себе несколько подвижных окружностей различной ширины и стилистики, создающих иллюзию наборности. Нарочито грубые фактуры металла и техника чернения серебра смягчены цветными самоцветами и позолотой. Миниатюрные вставки из разноцветных турмалинов, сапфиров, агатов и аметистов поддерживают мотивирующие надписи на глянцевом основании кольца. "Через тернии к звездам", "Теперь или никогда", "Все в твоих руках", "Любовь" - выберите свой постулат в символичных кольцах «Ювелирочки».

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