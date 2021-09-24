ЮВЕЛИРОЧКА представила новые модели колец с подвижными элементами

Интернет-магазин «Ювелирочка» представляет капсульную коллекцию трендовых моделей колец с подвижными элементами. Кольца из серебра 925 пробы заключает в себе несколько подвижных окружностей различной ширины и стилистики, создающих иллюзию наборности. Нарочито грубые фактуры металла и техника чернения серебра смягчены цветными самоцветами и позолотой. Миниатюрные вставки из разноцветных турмалинов, сапфиров, агатов и аметистов поддерживают мотивирующие надписи на глянцевом основании кольца. "Через тернии к звездам", "Теперь или никогда", "Все в твоих руках", "Любовь" - выберите свой постулат в символичных кольцах «Ювелирочки».