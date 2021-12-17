«Ювелирочка» выпустила линию украшений, подчеркивающих естественную красоту минералов

Обработанные (ограненные и отшлифованные) драгоценные и цветные камни – привычная деталь ювелирных украшений. Огранка раскрывает прозрачность и блеск минерала, шлифовка и отделка кабошон – придает ему форму, задуманную мастером. Искусственная, рукотворная форма камней столетиями считалась эталонной в ювелирном деле. Но в последние десятилетия все изменилось. В тренде – натуральность и близость к природе.

Дизайнеры компании «Ювелирочка» внимательно следят за трендами, и, разумеется, обратили внимание на новую тенденцию. Результатом стал выпуск новой коллекции «Друзы», в которой для колец, серег и подвесок использованы исключительно необработанные минералы, а также аммониты (окаменевшие раковины моллюсков).

Название коллекции происходит от минералогического термина «друза» – несколько кристаллов, наросших одним концом или боковой гранью на поверхность горной породы. Если друза нарастает внутри полости в породе, словно внутри скорлупы, она называется жеодой. Распиленные жеоды выглядят необычайно эффектно.

Для новой коллекции геммологи «Ювелирочки» отобрали друзы, жеоды и кристаллы нескольких полудрагоценных и поделочных камней.

Эффектные полупрозрачные цветные минералы: аметист, цитрин, флюорит, ванадинит и разнообразные кварцы (шампань, радужный, серебряный, розовый, черный). Впечатляющий своей фактурностью карборунд (кристалл кремния с муассонитом) и шерл (черный турмалин), похожий на миниатюрный метеорит, прилетевший из далеких космических миров. Сверкающая друза «ложного золота» – пирита: только специалист может отличить ее от золотого самородка.

Кроме кристаллов, мастера использовали и фрагменты горных пород. Это парагонит (натровая слюда) похожий на старинное стекло; небесно-синий лазурит с эффектными металлическими «искрами» и кристалликами кварца; волокнистый малахит нежно-зеленого цвета.

Наконец, еще одна эффектная вставка – аммонит, распиленная вдоль и отполированная окаменевшая раковина доисторического моллюска удивительно гармоничной природной формы, с характерным слюдяным блеском.

Все друзы обрамлены оправами из серебра с характерными ажурными прожилками, словно повторяющими природную фактуру камня. Любое украшение – кольцо, серьги или кулон – с крупным и броским кристаллом или жеодой производит неотразимое впечатление. А в ансамбле они вполне подойдут для вечернего выхода.