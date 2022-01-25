«Зеленая премия»: дизайнер и основатель Ecoolska Ольга Сказкина получила награду «Лучший бренд экоодежды»

В современном мире постепенно формируется новая культура обращения с отходами, другое отношение к экологии. Стали появляться и завоевывать популярность эко-премии. Одну из них завоевал бренд Ecoolska. Подробности рассказывает Ольга Сказкина – дизайнер, предприниматель, основатель sustainable fashion бренда Ecoolska.

Конкурс «Зеленая премия»: что это и для кого

Это конкурс лучших проектов, принимающих участие в популяризации ответственного потребления, грамотного обращения с твердыми коммунальными отходами, поддерживающих инициативы в области защиты экологии.

«Организатор «Зеленой премии» – Российский Экологический Оператор (РЭО), который проводит впечатляющую по своей масштабности работу для формирования грамотной системы утилизации и переработки отходов в России, – делится предприниматель Ольга Сказкина. – Такие конкурсы помогают привлечь дополнительное внимание к проблемам экологии, подвести людей к более осознанному потреблению, сохранить природные ресурсы».

Жюри конкурса

Жюри составлено из неравнодушных, известных и любимых многими людей: Николай Дроздов – путешественник, ученый и биогеограф, журналист, ведущий известной телепередачи, Маргарита Мамун – российская гимнастка, олимпийская чемпионка, Вячеслав Фетисов – представитель ООН как посланец доброй воли, Ирена Понарошку – журналистка, телеведущая, блогер, Виктория Абрамченко – заместитель Председателя Правительства РФ.

Когда проходило награждение?

22 декабря в Москве состоялось торжественное награждение номинантов. От бренда Ecoolska премию получала менеджер по работе с клиентами – талантливая и незаменимая Анастасия.

Итоги работы бренда Ecoolska за последние полгода

Бренд существует недолго, но за это время прорыв сделан невероятный. За полгода были достигнуты внушительные результаты:

выпущена цифровая коллекция диджитал одежды;

созданы 2 физические эко-коллекции, где для производства использовались только органические, биоразлагаемые или переработанные ткани со всеми эко-сертификатами;

изготовлены 2 апсайлинг-коллекции из вещей б/у;

проведен диджитал-показ на 3D-аватарах;

выпущены NFT-дропы на сайте @artisant.io и @opensea;

написана 31 статья о бренде в российской и зарубежной прессе;

заключено 29 коллабораций с талантливыми блогерами, стилистами, артистами и фотографами.

Но и это не все. Бренд Ecoolska принял участие в International Digital Fashion Week вместе с другими известными мировыми брендами. За полгода был проведен успешный благотворительный аукцион, в ходе которого были собраны 451 100 рублей и переданы в благотворительные фонды, борющиеся против булинга и очищающие океан от пластика.

«Мы также активно занимались экопросвещением и поддерживали экологические инициативы, фонды, конкурсы. С вашей поддержкой, все вместе, мы меняем индустрию моды на экологичную!» – радуется дизайнер Ольга Сказкина.