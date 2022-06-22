Zhara певица на показе мод

2 июля в легендарной башне «Москва Сити» в ресторане «Мост» пройдет бизнес-форум в поддержку российских дизайнеров, на котором настоящим ярким событием этого вечера станет - выступление певицы Zhara!

Певица Жара — Анна Жарова — Лауреат международных конкурсов, участник Всероссийского молодежного форума «Таврида», участник intensive the singing artist от компании PROFTY и автор своих песен. Актриса Театра А. Рыбникова, актёр рок-оперы «Неравнодушные», актёр в мюзикле «Волшебный камень», актёр в мюзикле «Муха-цокотуха», "Золушка". Активно выступает на различных мероприятиях, участвует в конкурсах, частый гость на радио эфирах.

Певица окончила самый лучший музыкальный вуз страны - РАМ им. Гнесиных, факультет эстрады. На данный момент преподаёт эстрадно-джазовый вокал и детское развитие в Музыкальной лаборатории Эра.

Zhara даёт сольные концерты, где исполняет кавера и авторские песни. В июне певица выпустила свой первый официальный клип на авторскую песню "Отпусти". Клип доступен на всех главных цифровых площадках. 2 июля певица представит свой клип на показе мод в поддержку российский дизайнеров. Приятного просмотра!