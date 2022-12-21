Зима с комфортом: детская одежда для холодов

Зима — время прогулок на свежем воздухе, ведь активные игры на улице — залог детского здоровья. Выбор теплой одежды на зимний период требует особого подхода. На что стоит обратить внимание при покупке, рассказала создатель бренда Bungly boo! Надежда Громова.

«От зимней одежды мы ждем не только защиты от морозов. Не менее важно удобство, чтобы дети могли свободно двигаться в ней. В своих моделях мы используем непродуваемые мембранные ткани и современные ультратонкие утеплители. Это обеспечивает хорошие теплосохранные свойства, легкость и комфорт нашей одежде», — комментирует создатель бренда детской одежды Bungly boo! Надежда Громова.

Кроме всего прочего, верхняя одежда должна быть прочной, так как дети ведут себя очень активно на улице. Поэтому для пошива выбирают материалы, устойчивые к внешним воздействиям: перепаду температур, влажности, которые не рвутся и не теряют форму. Если верхний слой легко очищается от загрязнений и быстро сохнет, то это экономит время и усилия, которые тратятся на стирку. Аккуратные и надежные швы обеспечивают долговечность изделия, а ребенку будет комфортно в такой одежде.

Что важно учесть при выборе зимней одежды?

Во-первых, детские модели для зимы должны хорошо сохранять тепло и защищать от неблагоприятных погодных условий. Желательно, чтобы ткань верха была непромокаемой и не продувалась. Всем этим требованиям удовлетворяют мембранные материалы. Они защищают от дождя, снега и ветра, но при этом выводят наружу влагу, если ребенок вспотел.

Во-вторых, немаловажное значение имеет удобство для ребенка. Синтетические утеплители последнего поколения, например слайтекс микро, достаточно тонкие, при этом они отлично удерживают тепло. В такой верхней одежде ребенок сможет двигаться легко без ограничений.

В-третьих, важен подклад. Для малышей до года комфортнее всего мягкий трикотаж, благодаря чему верхнюю одежду можно надевать прямо на боди. Для более активных малышей, которые начинают ходить и бегать на прогулке, нужна одежда, которую легко надевать. Гладкая подкладка в штанинах и рукавах не цепляется за одежду, а ручки и ножки легко проскальзывают внутрь. Спинку и грудь, наоборот, утепляют дополнительно флисом, велюром или искусственным мехом.

В-четвертых, важна сама модель и ее крой. Комбинезон или костюм: выбирайте по удобству для ребенка. В обоих случаях важно, чтобы на штанинах и рукавах были манжеты, не позволяющие снегу и холодному воздуху проникать внутрь. На молнии нужна ветрозащитная планка, а на капюшоне меховая опушка. Все это добавляет уюта и тепла зимней одежде.

В-пятых, одежда должна быть легкой в уходе - хорошо стираться и чиститься.

Многослойность

Главное в составлении детского гардероба для холодной погоды — соблюдать принцип многослойности. Он хорош тем, что ребенок в такой одежде не потеет, не замерзает, и каждый слой играет свою важную роль. Из чего же состоит многослойный образ?

Термобелье

Его главная задача — согревать и отводить влагу от тела ребенка в том случае, если он вспотел.

Флисовая поддева

Дополнительно согревает и выводит влагу в верхние слои одежды.

Верхняя одежда из мембранных материалов

Защищает от ветра и намокания снаружи, не задерживает влагу под одеждой.

Убирая или добавляя какой-либо слой, мы влияем на общий температурный режим комплекта.

Последний штрих к образу

Не менее важно подобрать к верхней одежде аксессуары: теплые варежки, шапку, шарф. Всем известно, что быстрее всего замерзают руки и голова. Лучший вариант на зиму — шапка с флисовым подкладом, который не раздражает кожу. Маленьким деткам больше подойдет шапочка на завязках или шлем. Они надежно защищают шею и уши ребенка в холодную погоду.

Детям теплее в варежках, чем в перчатках. Варежки бывают из мембраны с утеплителем и флисовой подкладкой: они и согревают, и устойчивы к промоканию. А еще можно выбрать краги, которые легко надеть поверх рукавов куртки или комбинезона. Снег и ветер точно не пройдут.

Учитывайте мнение ребенка

Примерно с пяти лет дети уже начинают высказывать пожелания к тому, во что их одевают. Важно прислушиваться к мнению ребенка в вопросах формирования своего стиля, и к его ощущениям. Это совсем не значит, что необходимо заполнить весь гардероб по рекомендациям детей. Достаточно похвалить за инициативу и учесть основные предпочтения по цвету и модели. Для родителей выбор зимней куртки — обычное дело, а вот дети могут стать счастливее, если к ним прислушиваться.