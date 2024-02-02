Золотая Неделя молодежной моды/осень 2023 состоялась в Москве в отеле Hilton Ленинградская в конце ноября

На Золотом подиуме прошли Большие показы новых коллекций известных российских дизайнеров, лучших российских и международных мультибрендовых бутиков одежды и аксессуаров.
Золотая Неделя прославляет молодые таланты и молодежную моду и расширяет возможности российской фэшн-индустрии.
Джоанна Евстигнеева - официальное лицо Золотой Недели/осень 2023.
Хедлайнер Золотой Недели/осень 2023 - Автор и создатель коллекции русских костюмов и корон, обладательница почетной международной премии "Лучший дизайнер корон года" и международного титула "Королева корон", Дизайнер международного уровня Ольга Бриль. На Золотой Неделе была представлена коллекция Ольги Бриль, фэшн-импровизация на тему «Царская Россия».
Торжественная Церемония вручения наград международной Премии для профессионалов детской индустрии Kids fashion awards прошла в рамках Золотой Недели 25 ноября. Победителями специальных номинаций и обладателями заветных статуэток стали:
Бренд «Ante Kovac» - номинация "Открытие года"
Ольга Радостева, основатель бренда «Раскокошно» - номинация "Лучший бренд аксессуаров"
Виктор Шивяков - номинация "Мистер Golden Cinema Fashion"
Юлия Юстен - номинация «Прорыв года»
Оскар Калинин - номинация "Golden Model"
Арина Батуева - номинация "Мисс Golden Model»
Кира Шурыгина - номинация "Мисс Kids Fashion Awards 2023"
Подиумные показы модных дизайнерских луков, фотозоны и анимация для гостей, лучшие стилисты и визажисты и креативная шоу-программа – все это ждало гостей на празднике моды и красоты!
Режиссер-постановщик показов Наталья Леготина
Ведущий Евгений Аскаров
Партнеры:
Revyline – стоматологические материалы и оборудование
Мастерская вязанных идей Марины Волковой
Лапочки на палочке - леденцы ручной работы
Специальные гости Золотой Недели:
Марина Дрождина - актриса, модель, певица, солистка группы HI-FI
Светлана Турилова - известный лайфстайл, трэвел- и dance-блогер телеведущая.
Йоэл Рамон Диас - профессиональный танцор, педагог-хореограф, шестикратный чемпион России и чемпион Дубая по бачате.
Творческий центр PersОna
Танцевальная школа «Гравити»
Шоу причесок Андрея Вишневского
Агентство детских праздников «Лобачева Проджект»
Арина Топ, Liza Sio, София Мудрая, Настя Новая, SteshOk & Алиса Буслова, Алиса Буслова, Тая Скоморохова, дуэт Ната Григорова и Эвелишка.
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