Золотая Неделя молодежной моды/осень 2023 состоялась в Москве в отеле Hilton Ленинградская в конце ноября

На Золотом подиуме прошли Большие показы новых коллекций известных российских дизайнеров, лучших российских и международных мультибрендовых бутиков одежды и аксессуаров.

Золотая Неделя прославляет молодые таланты и молодежную моду и расширяет возможности российской фэшн-индустрии.

Джоанна Евстигнеева - официальное лицо Золотой Недели/осень 2023.

Хедлайнер Золотой Недели/осень 2023 - Автор и создатель коллекции русских костюмов и корон, обладательница почетной международной премии "Лучший дизайнер корон года" и международного титула "Королева корон", Дизайнер международного уровня Ольга Бриль. На Золотой Неделе была представлена коллекция Ольги Бриль, фэшн-импровизация на тему «Царская Россия».

Торжественная Церемония вручения наград международной Премии для профессионалов детской индустрии Kids fashion awards прошла в рамках Золотой Недели 25 ноября. Победителями специальных номинаций и обладателями заветных статуэток стали:

Бренд «Ante Kovac» - номинация "Открытие года"

Ольга Радостева, основатель бренда «Раскокошно» - номинация "Лучший бренд аксессуаров"

Виктор Шивяков - номинация "Мистер Golden Cinema Fashion"

Юлия Юстен - номинация «Прорыв года»

Оскар Калинин - номинация "Golden Model"

Арина Батуева - номинация "Мисс Golden Model»

Кира Шурыгина - номинация "Мисс Kids Fashion Awards 2023"

Подиумные показы модных дизайнерских луков, фотозоны и анимация для гостей, лучшие стилисты и визажисты и креативная шоу-программа – все это ждало гостей на празднике моды и красоты!

Режиссер-постановщик показов Наталья Леготина

Ведущий Евгений Аскаров

Партнеры:

Revyline – стоматологические материалы и оборудование

Мастерская вязанных идей Марины Волковой

Лапочки на палочке - леденцы ручной работы

Специальные гости Золотой Недели:

Марина Дрождина - актриса, модель, певица, солистка группы HI-FI

Светлана Турилова - известный лайфстайл, трэвел- и dance-блогер телеведущая.

Йоэл Рамон Диас - профессиональный танцор, педагог-хореограф, шестикратный чемпион России и чемпион Дубая по бачате.

Творческий центр PersОna

Танцевальная школа «Гравити»

Шоу причесок Андрея Вишневского

Агентство детских праздников «Лобачева Проджект»

Арина Топ, Liza Sio, София Мудрая, Настя Новая, SteshOk & Алиса Буслова, Алиса Буслова, Тая Скоморохова, дуэт Ната Григорова и Эвелишка.