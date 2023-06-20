«Золотой сорняк» российской моды.

Абсолютно все дома высокой моды для летних и эко коллекций используют восстановленный синтетический материал и натуральные фактурные ткани. Лен и конопля несмотря на привычные названия относятся к премиальному сегменту. Всем известны имена: Шанель, Лоро Пиано, Брунелло, LV ; для подкладок сумки и чехлы коноплю выбрал Джек Мьюз. И в столице России потихоньку развивается «Дом конопли» возглавляемый Аленой Уваровой. С Аленой я познакомился на выставке «LeShow Москва» 2023, что уже говорит о серьезных попытках вывести бренд «Хэмперико» ( hemp- техническая конопля на англ.) в широкие массы.
Несмотря на то, что «Дом конопли» расположен в центре Москвы на Никитском бульваре, знают о нем немногие. Модники, селебрити, политики и звезды шоу-бизнеса живущие неподалеку облюбовали это место.,Почему бы нет? Тихий и уютный лофт, в котором проводят лекции для открытой публике и снимают передачи для ТВ. Наши коноплеводы всерьез делают не то ренессанс, не то революцию, кому как угодно. На полках красуются базовые спортивные костюмы, платья из шелка с коноплей, английские жилеты и бомберы в стиле фильма «Джентельмены». На выставку Алена привезла конопляной льняной мех! Абсолютно реальный эко продукт произведенный полностью в России!
Ловите горячий пирожок: вязаные кроссовки из конопли!
После интересного диалога с хозяйкой «Дома конопли» я понял, сколько на самом деле стоит труда, упорства, слез и пота, чтобы восстановить отрасль с нуля. И что этот сорняк с подпорченной репутацией имеет потенциал нефти и газа для России.
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