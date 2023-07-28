ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ: GEOX ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИМИТИРОВАННУЮ КОЛЛЕКЦИЮ PRE-FALL 2023

С новой лимитированной коллекцией Geox между стилем и комфортом выбирать определенно не придется, ведь каждая пара в ней способна придать особый шарм любому образу в разгаре цветущего лета.

Так, лоферы и мюли Geox Lizia созданы для тех, кто предан классике во всех ее проявлениях и must-have для тех, кому летом предстоит работа в офисе. Модели Geox Lizia – сдержанная элегантность в самом аристократическом исполнении: изящный силуэт и благородная наппа в сочетании с изысканным декором в виде золотистой цепи – неотъемлемые атрибуты успешной и уверенной в себе леди. Подошва этих моделей также выполнена из кожи и обладает всеми драгоценными характеристиками технологии Geox Respira™ - гарантии индивидуального комфорта стопы даже в самый знойный день. Льняные костюмы-двойки, платья с запахом в стиле Кейт Миддлтон, брюки-кюлоты с минималистичным топом – любая базовая вещь в дуэте с Geox Lizia приобретет неуловимый шлейф old money, который с легкой руки актрисы Гвинет Пэлтроу этой весной обрел вторую жизнь.

Безудержные 70-е, эра смешения стилей и поиска новых форм в искусстве и моде - именно это время послужило вдохновением для создания босоножек Geox Soledea. Широкий устойчивый каблук приподнимает стопу, делая фигуру изящнее, а удобство фирменной колодки сохраняет легкость и свободу походки, позволяя танцевать всю ночь напролет. Неизменные для Geox воздухопроницаемость и комфорт делают эту пару незаменимой для прогулок теплыми летними вечерами, которые могут продлиться до глубокой ночи. Устойчивая подошва Geox Soledea дополнена профилактикой и обеспечит устойчивость к износу, а удобная золотисто-матовая пряжка-застежка позволит идеально «посадить» модель по ноге.

Словно знойная подруга утонченной Италии - Испания подарила миру немало сокровищ и одно их них, несомненно, эспадрильи. Тканевая обувь из легкой парусины или изо льна с подошвой из плетеного джута за последнее время стала летней классикой. Она защищала ноги от солнца и одновременно позволяла коже дышать и именно за это ее полюбили во всем мире. Эспадрильи Geox Lampedusa, названные в честь легендарного острова недалеко от Сицилии, представлены в благородной коже наппа с легкой натуральной зернистостью, которая создает идеальный контраст фактур с джутовой отделкой. Мастера Geox безукоризненно сочетают традиционные особенности со всеми знаковыми характеристиками бренда: воздухопроницаемостью, комфортом и износостойкостью. В расслабленном и стильном дуэте с летними неформальными образами они смотрятся особенно выигрышно: с джинсами, летящими платьями, брюками-карго, шортами и рубашками свободного кроя, причем не только на отдыхе, но и в городе!