ЗВЕЗДНЫЕ ГОСТИ 38-Й ВЫСТАВКИ CPM — Collection Premiére Moscow

Московский “Экспоцентр” вновь распахнул свои двери для тех, кто напрямую связан с развитием модной индустрии — 30 августа стартовала самая масштабная международная выставка индустрии моды в России CPM — Collection Premiére Moscow, которая традиционно проводится здесь с 2003 года. Нынешний, 38-й сезон, задает вектор модным тенденциям сезона Весна-Лето 2023. Множество торговых марок из разных стран мира презентовали свои коллекции женской, мужской и детской одежды направлений outdoor, casual, business, special occasion, home и holiday.

Помимо ритейлеров и байеров, интерес к миру моды традиционно проявили звезды театра и кино, музыканты и телеведущие. Не смогли пропустить такое событие и первыми узнали о последних тенденциях будущего сезона Ирина Хакамада, Глафира Тарханова, Алена Чехова, Дина Немцова, Рената Пиотровски, Анна Чурина, Екатерина Одинцова и многие другие знаменитости. Они лично заглянули на презентации любимых брендов, познакомились с новыми для себя производителями женской, мужской и детской одежды, бельевой и пляжной моды, аксессуаров и обуви. Большой популярностью у звездных гостей пользовались стенды аксессуаров: уникальные украшения дизайнера Чубарук и известных европейских брендов, представленных компанией La Nature, а также стильные головные уборы от LevelPro. Более того они смогли по достоинству оценить не только коллекции международных и российских дизайнеров, но и селективную парфюмерю от лидера в области аромамаркетинга «Третье Чувство», а также бестселлеры от косметических партнеров выставки – брендов ARCAYA и NanoAsia.

.Отдельного внимания заслуживает официальная деловая программа CPM, которая в этом сезоне была особенно насыщенна. Сосредоточение экспертов было замечено на международном бизнес-форуме Russian Fashion Retail Forum, в рамках которого были проведены панельные дискуссии, лекции и семинары на актуальные темы модного рынка как в России, так и за ее пределами. Ну и, конечно, важными составляющими выставки стали нетворкинг-платформа по поиску работы, сотрудников и партнеров CPM fashion connect, а также образовательная секция, презентующая ведущие творческие учебные заведения страны CPM School.

Вот, что рассказали знаменитости о выставке и о своем отношении к моде и выставке:



Екатерина Вуличенко:Я с удовольствием посещаю выставку CPM, поскольку, как и любая женщина, слежу за трендами в моде. Но должна заметить, что я за ними не гонюсь, и по большей части ориентируясь на себя, на свой вкус, на фигуру, что немаловажно. Потому что есть некоторые тренды, которые мне, например, категорически не идут, и я никогда не надену вещь только потому, что она супермодная. Здесь, на выставке, концентрации трендов и можно выбрать как раз те, что будут подходить именно мне.

Анна Пескова: Я люблю посещать CPM, поскольку обычно предпочтение отдаю классике, и со всеми современными модными трендами знакомлюсь непосредственно на этой выставке. Потому что одно дело рассматривать вещь онлайн, а другое, когда ты можешь ее потрогать, примерить, понять твое или нет. Приятно, что здесь можно найти лаконичное, практичное и при этом стильное дополнение гардероба. Для себя выделила именно такую вещь — берет от бренда Level Pro.

Анна Чурина:

Одно время я носила только классический жемчуг круглой формы, а потом обратила внимание на барочный вариант у Чубарук — мне показалось, что он очень освежает образ, и с тех пор я регулярно ношу их дизайнерские украшения из жемчуга, которые, как оказалось, подходят под любой образ: и под рубашку, под свитер с горлом, и под платье с открытым декольте. Так что, когда на выставке увидела, что они представлены, не смогла пройти мимо и пополнила свою коллекцию ещё одним украшением.

Анастасия Денисова:Стараюсь не пропускать ни одного сезона. И если я в Москве, то точно посещаю это знаковое событие в мире моды. Я столько открытий сделала для себя на ней, со столькими брендами познакомилась, что точно могу сказать — это не только приятное времяпровождение, но и полезное. Например, не в первый раз обращаю внимание здесь на компания La Nature , представляющую украшения известных европейских брендов. Нашла много интересного у них для себя.

Татьяна Веденеева:

Незаменимая вещь в моем в гардеробе — пальто, потому, что я живу в Москве. А Москва — такой город, что вот вчера было плюс тридцать, а сегодня всего тринадцать, понимаете? То есть только ходили в сарафане, а уже пора доставать пальто. Поэтому в моем гардеробе они всегда палочка-выручалочка. Пока еще все вокруг зеленое, лучше выбирать яркие цвета, а ближе к ноябрю уже, конечно, можно переходить на серый и черный. Вот сегодня присмотрела себе варианты на все случаи и настроения предстоящей осени у российского бренда Dolche Moda, чьи изделия мне нравятся за высокий уровень европейского качества.

Илья Бачурин:

При выборе обуви на первом месте у меня стоит вопрос качества. Если оно достойное, то далее уже обращаю внимание на стиль, интересное сочетание цветов и прочие нюансы. При всем разнообразим выбора брендов здесь, хочу обратить внимание на итальянскую марку Barracuda — у меня уже не первая их пара в гардеробе, и точно не последняя, поскольку в них сочетается идеальное качество и визуальная составляющая.

Екатерина Одинцова:

Масштабная выставка! Приятно, что среди множества брендов одежды и аксессуаров, можно задержаться и на косметическом стенде. Так, особое внимание звездных гостей вызвал корнер косметического немецкого бренда ARCAYA, на котором были представлены уникальные сыворотки в ампулах для ухода за кожей класса люкс. Удобно познакомиться, не только с модными, но бьюти трендами.

Олеся Кожина-Бословяк:

Рада встретить здесь уже знакомый и любимый сердцу бренд NanoAsia. Обожаю их уходовую косметику за качественный продукт с оригинальным и всегда стильным дизайном – чего только стоит кушон, украшенный стразами Swarovski,который не оставит равнодушным ни одну поклонницу таланта его создательницы Киры Сорокиной.

Звездные гости 38-го сезона выставки CPM: Хакамада Ирина, Маликова Стеша, Гуляев Игорь, Бачурин Илья, Александр Анатольевич, Кабо Ольга, Тарханова Глафира, Одинцова Екатерина, Немцова Дина, Ая (гр. «Город 312»), Чурина Анна, Веденеева Татьяна, Вербицкая Лариса, Вуличенко Екатерина, Зейналова Светлана, Блёданс Эвелина, Мастеркова Светлана, Пиотровски Рената, Андрикопулос Константин, vj Арчи, Илана, Медведева Ирина, Невская Анна, Пескова Анна, Пудова Ирина, Чехова Алёна, Гамалея Федор, Гребенкина Анастасия, Денисова Анастасия, Дробыш Екатерина, Екамасова Дарья, Йовович Ирина, Малахова Евгения, Крайнова Яна, Сашина Ирина, Скрипко Игорь, Хохлова Анна, Храмцова Дарья,Лачина Ирина, Такшина Юлия, Роскошная Анна, Дэмченко- Стравинская Марина, Бословяк-Кожина Олеся, Азаров Антон, Ефремова Ольга и др.

За актуальными новостями проекта можно следить на официальном сайте cpm-moscow.com.