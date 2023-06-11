Звезды на премии Family Awards 2023

7 июня в ресторане GRAND Урюк Start состоялась церемония вручения ежегодной премии Family Awards 2023. Церемонию уже можно назвать традиционной, ведь в этом году премию вручали уже в четвёртый раз. И как всегда, Family Awards отметила тех, кто своим примером доказывает важность семейных ценностей. Премию получили яркие творческие персоны и гармоничные семейные пары.

Для проведения церемонии был выбран ресторан GRAND Урюк Start, который прекрасно подходит для семейного отдыха. В ресторане большое внимание уделяют юным гостям – для них не только разработали детское меню и оборудовали игровую комнату, но и создали специальный проект Family day. В рамках этого проекта дети демонстрируют вокальный талант, делая первые шаги на профессиональной сцене. Проект Family day был награжден премией в номинации «Лучший семейный проект».

Ведущие церемонии – Алеса Качер и Вахтанг Беридзе – отметили, что на мероприятии собрались замечательные люди, с которых хочется брать пример. Среди обладателей премии были любимые всеми представители театра, кино, шоу-бизнеса, спорта – и все они сошлись во мнении, сегодня как никогда важно говорить о семейных ценностях и всячески поддерживать институт семьи. Потому что именно в семье каждый из нас находит любовь и поддержку в сложное время. Алеса и Вахтанг нашли искренние и тёплые слова для каждого обладателя премии, и сами получили элегантную статуэтку в номинации «Дуэт на сцене и в жизни».

Премию Family Awards 2023 получили:

Ирина Дубцова – Супермама

Влад и Ангелина Соколовские – Супер-семейка – специальная номинация от Super.ru

Эвелина Блёданс – Мама в деле

Галина Боб – Любовь и творчество

Алика Смехова – Самая обаятельная и привлекательная мама

Анна Невская и Дмитрий Клепацкий – Счастье на двоих

Анастасия Макеева и Роман Мальков – Снова жених и невеста

Елена Борщёва и Валерий Юшкевич – Самая веселая и сильная семья

Доминик Джокер и Екатерина Кокорина – Креативный союз

Маша Вебер – Молодая мама взрослого сына

Ида Достман – Модная мама

Ирина и Арина Йовович – Музыкальная семья

Отель The Standard – Лучший отель для семейного отдыха на Мальдивах

Анна Пескова – Нежная мама

Женя Малахова - Очаровательная мама

Юлия и Даниил Брант – Полная гармония

Алеса Качер и Вахтанг Беридзе- Дуэт на сцене и в жизни

GRAND Урюк Start - Лучший семейный проект Family day

В музыкальной программе вечера дети выступали наравне со взрослыми. Свои номера гостям подарили: Доминик Джокер и Екатерина Кокорина, Маша Вебер, Юлия и Даниил Брант, Ирина Йовович, Violina Dans, а также юные артисты Амалия Ноздрина, группа «Фэмили» и Арина Йовович.

Генеральный информационный партнёр мероприятия: Super.ru.

Партнёрами мероприятия выступили: стильный отель The Standart - воплощение мечты о Мальдивах; Al Habtoor Polo Resort - курорт бренда Habtoor Hospitality в Дубае, вдохновленный конным спортом; санаторий премиум-класса «Арника» в Кисловодске; модный и элегантный ювелирный бренд для изысканной аудитории CAPPULO; уникальные ароматы на для уникальных людей UPARFUME; бренд натуральной инновационной косметики UNIDERMIX; ювелирная фабрика АLIKOR PREMIUM; кухонные доски с уникальной технологией сохранения вкуса GARTI; Дом Шоколада VIO CHOCO; cеть spa-салонов Wai Thai; декоративная косметика SHINEWELL; израильский бренд эксклюзивной уходовой косметики Alan Hadash; инновационная косметика по уходу за лицом и телом SKINGA; декоративная косметика Vivienne Sabo; арома-массажные свечи российского бренда Маrius Маtas Lab; экспертный бренд витаминов Gold Ration; бренд аксессуаров от певицы, автора-исполнителя и модели LIZA DIEZ – Celebrity; детские кондитерские изделия «Конфитрейд».