Звезды в гостях у Ирены Сопрано

На днях в Дубае была отмечена высокая концентрация звездных гостей на показе новой коллекции модного российского дизайнера Ирены Сопрано.

Герои светских хроник блистали в кристальных нарядах от Sol Angelann: Нюша, Виктория Лопырева, Ксения Царицына, Милана Королева, Ульяна и Александр Беловы, Анна Русска, Марина фон Лизон, Махира Абделазиз и многие другие известные модные инфлюенсеры и деятели культуры с удовольствием позировали прессе и поздравляли дизайнера с очередной успешной коллекцией в рамках Middle East Fashion Week.

Молодой и успешный дизайнер Ирена Сопрано принимает участие в Неделе моды с 2015 года, и этот год не стал исключением: специально для MEFW команда Sol Angelann by Irena Soprano отшила и представила коллекцию «Desert Rose».

В новой коллекции наряду уже с традиционным чёрными и белыми кристаллами добавляются множество оттенков розового: «Коллекция называется «Роза пустыни». И это не цветок. Это фантазийное обозначение всего прекрасного, что можно встретить в пустыне, и мои ассоциации с ней: золотые пески и новый золотой цвет кристальной основы, напоминающей золотую руду; обжигающие взгляд солнечные принты, и тут же, в строгих платьях в пол, я использую глубокий чёрный цвет, как чёрная ночь в пустыне, с блеском звёзд и комет. Но основа коллекции – розовый и все его оттенки, чтобы передать красоту неба при закате солнца, кристаллы на платьях преломляются, как и солнечные лучи. Аномалий на небе действительно много: метеоритный дождь, северное сияние, звездопад. Я постаралась передать всю эту природную красоту в своей коллекции, и, надеюсь, она понравится клиентам марки», — прокомментировала Ирена Сопрано свою коллекцию.