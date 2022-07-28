Звёзды готовят со вкусом!

26 июля в ресторане GRAND Урюк на Ленинградском проспекте прошёл гастрономический ланч «Готовим со вкусом!». Приглашённые звёздные гости с удовольствием осваивали искусство высокой кухни и готовили очень интересные блюда.

Гастроланч собрал истинных звёзд и больших гурманов! Под чутким руководством бренд-шефа ресторанов «Урюк» Алексея Подлесных свои кулинарные навыки совершенствовали Анфиса Чехова, Анна Семенович, Эвелина Блёданс, Алика Смехова, Ольга Кабо, Ирина Безрукова, Олеся Судзиловская, Дмитрий и Полина Дибровы, Дарья Повереннова, Анастасия Гребёнкина, Анастасия Макеева и Роман Мальков. Компанию им составили дизайнер украшений Лионела Дубенская; инструктор по нейрографике Анастасия Анисимова и блогер Шушанна Исраелян.

Для гастрономического мастер-класса Алексей Подлесных подобрал очень интересные блюда, которые можно быстро приготовить и красиво сервировать. Алексей показал несколько фирменных профессиональных приёмов, в том числе правильную нарезку продуктов – и это оказалось совсем несложно, если использовать кухонные доски с уникальной технологией сохранения вкуса GARTI.

Анастасия Макеева с супругом Романом Мальковым приготовили вкуснейшие сахарные мозговые косточки, запечённые в дровяной печи с говяжьим тар-таром из брянской говядины. Эвелина Блёданс и Лионела Дубенская колдовали над говяжьими рёбрами кальби в сливовой корочке – и в итоге у них всё получилось просто отлично. Довольно сложное блюдо – лопатка ягнёнка, запечённая с шоколадной крошкой – досталось Алике Смеховой и Ольге Кабо с сыном. В этом блюде все гости отметили необычное сочетание мяса с шоколадом, которое получилось действительно изысканным – во многом благодаря ремесленному горькому шоколаду French kiss. Этот шоколад производится из африканских какао-бобов и обладает насыщенным богатым вкусом и приятным терпким послевкусием с лёгкой горчинкой.

Помимо мясных блюд, в программе гастроланча присутствовали и блюда с рыбой, грибами, овощами. Лагман из лисичек с эстрагоном на славу удался Полине Дибровой, а фреш-ролл с крабом в исполнении Анны Семёнович, Анастасии Гребёнкиной и Анастасии Анисимовой был безоговорочно признан гастрономическим хитом. Анфиса Чехова и Шушанна Исраелян приготовили фаршированный авокадо с лососем, который покорил всех не только вкусом, но и эстетикой подачи. За напитки на мероприятии отвечала Ирина Безрукова – она приготовила летние освежающие коктейли груша-щавель и арбуз-клубника и угостила всех гостей.

Мероприятие поддержали: производитель кухонных досок с уникальной технологией сохранения вкуса GARTI; домашний текстиль класса премиум SOFI DE MARCO; бренд интерьерных ароматов BAGO home; изысканный бренд украшений ручной работы Leonessa Doro; городской санаторий в самом центре Москвы I-FEEL MEDICAL RESORT; клиника профессиональной косметологии Venese Clinic; сеть spa-салонов Wai Thai; речные яхты с ресторанным сервисом на борту Флотилия Radisson Royal, Moscow; израильский бренд эксклюзивной уходовой косметики Alan Hadash; инновационная косметика по уходу за лицом и телом SKINGA; кондитерские изделия ручной работы из всех видов шоколада French kiss; лидер в категории Candy & Toys компания «Конфитрейд».

Ведущая гастроланча Ирина Пудова создала тёплую дружескую атмосферу, уделила внимание каждому гостю, задала неформальный тон общению. Гости с удовольствием обсудили свои любимые рецепты, поделились секретами здорового питания, обменялись впечатлениями и поделились эмоциями. Вечер получился по-настоящему добрым и душевным.