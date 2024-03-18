Звёзды Российского шоу-бизнеса на одной сцене: музыкальная премия «Виктория» назвала лауреатов

16 марта состоялась грандиозная церемония вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024». В этот торжественный вечер на ультрасовременной сцене LIVE АРЕНА собрались более 8 000 зрителей. Под бурные овации публики заветных статуэток удостоились выдающиеся представители отечественной музыкальной индустрии. Премия «Виктория-2024» отметила высочайшие достижения артистов по итогам прошедшего года, охватывая различные жанры и направления музыки.

Российская национальная музыкальная премия «Виктория» — самое знаковое событие в отечественной музыкальной индустрии. Её отличительная черта в авторитетной оценке музыкального творчества — в выборе лауреатов участвуют только профессионалы мира музыки. Имена же победителей премии «Виктории» остаются загадкой до последнего момента.

Основали премию поэт и предприниматель Михаил Гуцериев, композитор и продюсер Игорь Крутой, медиа-менеджер Юрий Костин.

Победителей выбирали в 13-ти основных номинациях. Исход голосования определил беспристрастный выбор академиков.

«Сегодня мы доказали, что все 8 лет существования премии мы шли правильным путем. «Виктория» сумела завоевать высокий авторитет как среди профессионального сообщества, так и среди широкой общественной аудитории. Я горжусь этим!» — комментирует поэт, предприниматель и один из основателей премии Михаил Гуцериев.

«Мы хотели, чтобы к премии было больше доверия, чтобы артисты, не зная заранее результат, приходили и надеялись на победу. В этом году мы существенно продвинулись в этом направлении. Нам верят артисты и поверили зрители, которые пришли в зал посмотреть церемонию награждения и насладиться выступлениями артистов!» — поделился Юрий Костин.

С эффектными музыкальными номерами выступили не только лауреаты, но и звездные гости: МОТ, Мари Краймбрери, ХАБИБ, Григорий Лепс, Bahh Tee & Turken, Ани Лорак с премьерой песни «Танцы», официальный релиз которой поклонники певицы ждут в ближайшие дни, Юрий Антонов, Сергей Лазарев, Filatov & Karas, Филипп Киркоров и Люся Чеботина, Моя Мишель, MIA BOYKA, Ольга Бузова, Дима Билан, ANNA ASTI, но главным сюрпризом для зрителей стало выступление итальянского певца, композитора и исполнитель хита «Gelato al Cioccolato» PUPO. Выступление каждого артиста готовилось специально для церемонии и детально продумывалось, чтобы органично вписаться в единую сценарную канву.

Торжественная церемония была подготовлена на концептуально новом уровне. Над шоу работала команда профессионалов во главе с режиссёром «Евровидения-2009», церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи, церемоний открытия и закрытия «Игр Будущего» в Казани в Андреем Болтенко. Новая ультрасовременная площадка позволила реализовать самые смелые технологические и сценографические идеи. Инновационный проект Live Арены — официальной площадки Премии — разработан мировыми лидерами с использованием современных подходов в дизайне и инженерных ноу-хау.

Смотрите 22 марта в 23:55 телевизионную версию вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024» на телеканале Россия 1.

Лауреаты Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»:

ПЕВИЦА ГОДА:

Anna Asti «Царица»

ПЕВЕЦ ГОДА:

Дима Билан «Острой бритвой»

ПОП-ГРУППА ГОДА:

Руки Вверх! «Чёрное море»

РОК-ГРУППА, РОК-ИСПОЛНИТЕЛЬ ГОДА:

Моральный Кодекс «Ты же знаешь»

ПОЭТ ГОДА:

Михаил Гуцериев «Дом убит»

ХИП-ХОП ИСПОЛНИТЕЛЬ ГОДА:

ST «Весна»

САУНДТРЕК ГОДА:

Филипп Киркоров «Если ты уйдёшь»

ГОРОДСКОЙ РОМАНС ГОДА:

Сергей Ревтов «Дом убит»

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ХИТ ГОДА:

Винтаж, Травма, Skidri, Dvrklxght «Плохая девочка»

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВИДЕО ГОДА:

Дима Билан «Острой бритвой»

КОМПОЗИТОР ГОДА:

Игорь Крутой «Живое сердце»

КОНЦЕРТ ГОДА:

Леонид Агутин «Юбилейный концерт Леонида Агутина - 55»

ПЕСНЯ ГОДА:

Владимир Пресняков «Живи»

Дима Билан «Острой бритвой»

Специальные номинации

ПРОРЫВ ГОДА:

MIA BOYKA

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ:

Юрий Антонов

Российская национальная музыкальная премия «Виктория» основана в 2015 поэтом и предпринимателем Михаилом Гуцериевым, композитором и продюсером Игорем Крутым, медиа-менеджером Юрием Костиным. В составе жюри – народные и заслуженные артисты России, известные продюсеры, композиторы, общественные деятели, топ-менеджеры музыкальной и медиаиндустрии. Выдвижение на Премию проводится звукозаписывающими компаниями, лейблами, продюсерскими центрами, авторами и исполнителями.

Фотографии предоставлены пресс-службой